Коронавирус в Твери, последние новости на 2 июня 2021: костры в лесу не жечь и 100 тысяч рублей к ордену «Родительская слава»

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется оперштабом раз в сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 2 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 224 случая заражения COVID-19 (+71 за сутки).

Выздоровели 39 451 жителей региона (+86 за сутки).

Изолированы 1726 больных (-22).

Умерли 1047 человек (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 729 заболевших (+20 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3060 (+12),

Ржев – 2318 (+10),

Вышневолоцкий городской округ – 2230 (+2),

Калининский район – 1745 (+1),

Торжок – 1646 (+4),

Кимры – 1661 (+4),

Бологовский район – 1067 (0).

Прививку от коронавируса сделали 133 964 жителя Тверской области, за последние сутки – 1030 человек.

За весь период в регионе проведено 730 784 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 4 807.

Графика: Яндекс

На территории Тверской области продлен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 1 сентября. По-прежнему запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. Решение принято на заседании регионального правительства.

В Тверской области размер единовременного денежного поощрения для награждённых орденом «Родительская слава» увеличат с 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Размер выплат увеличен решением властей региона. Кроме того, при награждении орденом «Родительская слава» одному из многодетных родителей выплачивается 100 тыс. рублей со стороны Федерации. Таким образом, жители Тверской области будут получать единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

Также из областного бюджета будет предоставляться единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей награждённым медалью ордена «Родительская слава». До настоящего времени какие-либо поощрения при получении данной награды не были предусмотрены.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.