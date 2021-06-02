Уникальный дуб-исполин: Царский дуб из парка Воксал Твери участвует в конкурсе «Российское дерево года»

Царский дуб красив, могуч и овеян легендами. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дуб из парка Воксал, пожалуй, самое известное дерево Твери. И, вероятно, самое старое. Он занесён в национальный реестр старовозрастных деревьев, ведь ему ни много ни мало двести лет! Дуб красив, могуч и овеян легендами. И теперь он может прославиться по всей России – наш дуб принимает участие в национальном конкурсе «Российское дерево года».

Конкурс «Российское дерево года» является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». Цель проекта – рассказать людям о деревьях — памятниках живой природы, вдохновить человека работать над сохранением природы, и, конечно, обратить внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии страны.

Люди рядом с ним - крошечные. Фото: Виктория ТУШКОВА

В конкурсе принимают участие 47 деревьев из разных уголков России. Есть здесь и дуб-старожил из Университетского парка Санкт-Петербурга (он всего на пять лет старше нашего дуба), и «Шаманская лиственница» из Тывы, и ещё один дуб – «Великан» из Краснодарского края. По данным заявителя, «Великану» аж 500 лет! Однако официального подтверждения этому факту нет.

Что до нашего дуба, то ему исполняется 200 лет в как раз в 2021 году. Данные подтверждают специалисты ЦДЭ – Центра древесных экспертиз. Они обследовали дуб в 2014 году.

Красавец - узловат, раскидист! Фото: Виктория ТУШКОВА

Дуб в парке Воксал называют Царским или Княжеским. Он был посажен в 1821-м. Краеведы уверяют, что дерево посадил сам государь-император Александр I (отсюда и имя дуба). Это, кстати, вполне возможно – правил самодержец-реформатор с 1801 по 1825 годы. И город наш в дни своего правления посещал неоднократно – гостил у сестры, великой княгини Екатерины Павловны.

В антураже. Фото: Виктория ТУШКОВА

Действительно ли именно император посадил дерево в Твери или это только красивая городская легенда? Царским дубом можно гордиться в любом случае. Сложно перечислить, что он пережил за двести лет, что увидел… Кроме того, дуб действительно хорош. Раскидист, узловат – только золотой цепи да кота учёного не хватает. Некоторые ветви, правда, когда-то были отломаны или спилены. Но шрамы давно зажили и придают могучему дереву лишь большей брутальности. Кстати, специалисты ЦДЭ отмечали, что этот статный старик вполне неплохо плодоносит.

Высота дерева - 29 метров - и это по данным 2014 года! Фото: Александр СОРОКИН.

Замеры дуба также были произведены в 2014-м, при обследовании. Высота дерева на тот год составляла 29 метров. Что до обхвата ствола… Даже не думайте пытаться – этого богатыря не обхватить и двум мужчинам.

Было бы здорово преподнести победу в конкурсе Царскому дубу в подарок на двухсотлетие. И дело тут за нами. Голосовать за Царский дуб можно на сайте конкурса до 1 августа. Победителя объявят до 10 августа 2021 года. Кстати, дерево-победитель будет представлять нашу страну в Европейском этапе конкурса.

Дуб, что и двоим не обхватить руками, вот уже 200 лет украшает парк Воксал. Фото: Виктория ТУШКОВА

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Российское дерево года» является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». Организатором Российского конкурса выступает Некоммерческое партнёрство Стратегический альянс (НПСА) «Здоровый лес».

К участию в Конкурсе допускаются деревья, внесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, которые имеют всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».

Дерево, получившее статус Победителя конкурса «Российское дерево года», может быть ещё раз заявлено на конкурс – через два года после участия.

Проголосовать за дерево на сайте с одного IP-адреса можно единожды.

НА ЗАМЕТКУ

Свидетелем чего был тверской дуб?

1825 год - восстание декабристов.

1837 год - смертельное ранение на дуэли Пушкина.

1853 год - Крымская война.

1861 год - отмена крепостного права.

1867 год - продажа Аляски.

1881 - убийство Александра II.

1895 - Попов изобрёл радио.

1904 год - русско-японская война.

1905 год - восстание в Москве.

1914 год - началась Первая мировая война.

1917 год - февральская революция, отречение Николая II, октябрьская революция.

1924 год - умер Ленин.

1937 год - начало массовых репрессий в СССР.

1939 год - начало Второй мировой войны.

1941 год - началась Великая Отечественная война.

1945 год - год Великой Победы.

1945 год - ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.

1949 год - СССР испытал атомную бомбу.

1953 год - умер Сталин.

1956 год - развенчания культа личности Сталина.

1957 год - первый искусственный спутник Земли.

1961 год - Юрий Гагарин - первый человек в космосе.

1979 год - начало Афганской войны.

1991 год - Ельцин избран первым президентом России...