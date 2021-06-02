Уникальный дуб-исполин: Царский дуб из парка Воксал Твери участвует в конкурсе «Российское дерево года»

Царский дуб красив, могуч и овеян легендами.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Дуб из парка Воксал, пожалуй, самое известное дерево Твери. И, вероятно, самое старое. Он занесён в национальный реестр старовозрастных деревьев, ведь ему ни много ни мало двести лет! Дуб красив, могуч и овеян легендами. И теперь он может прославиться по всей России – наш дуб принимает участие в национальном конкурсе «Российское дерево года».
Конкурс «Российское дерево года» является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». Цель проекта – рассказать людям о деревьях — памятниках живой природы, вдохновить человека работать над сохранением природы, и, конечно, обратить внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии страны.
Люди рядом с ним - крошечные.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В конкурсе принимают участие 47 деревьев из разных уголков России. Есть здесь и дуб-старожил из Университетского парка Санкт-Петербурга (он всего на пять лет старше нашего дуба), и «Шаманская лиственница» из Тывы, и ещё один дуб – «Великан» из Краснодарского края. По данным заявителя, «Великану» аж 500 лет! Однако официального подтверждения этому факту нет.
Что до нашего дуба, то ему исполняется 200 лет в как раз в 2021 году. Данные подтверждают специалисты ЦДЭ – Центра древесных экспертиз. Они обследовали дуб в 2014 году.
Красавец - узловат, раскидист!
Фото: Виктория ТУШКОВА
Дуб в парке Воксал называют Царским или Княжеским. Он был посажен в 1821-м. Краеведы уверяют, что дерево посадил сам государь-император Александр I (отсюда и имя дуба). Это, кстати, вполне возможно – правил самодержец-реформатор с 1801 по 1825 годы. И город наш в дни своего правления посещал неоднократно – гостил у сестры, великой княгини Екатерины Павловны.
В антураже.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Действительно ли именно император посадил дерево в Твери или это только красивая городская легенда? Царским дубом можно гордиться в любом случае. Сложно перечислить, что он пережил за двести лет, что увидел… Кроме того, дуб действительно хорош. Раскидист, узловат – только золотой цепи да кота учёного не хватает. Некоторые ветви, правда, когда-то были отломаны или спилены. Но шрамы давно зажили и придают могучему дереву лишь большей брутальности. Кстати, специалисты ЦДЭ отмечали, что этот статный старик вполне неплохо плодоносит.
Высота дерева - 29 метров - и это по данным 2014 года! Фото: Александр СОРОКИН.
Замеры дуба также были произведены в 2014-м, при обследовании. Высота дерева на тот год составляла 29 метров. Что до обхвата ствола… Даже не думайте пытаться – этого богатыря не обхватить и двум мужчинам.
Было бы здорово преподнести победу в конкурсе Царскому дубу в подарок на двухсотлетие. И дело тут за нами. Голосовать за Царский дуб можно на сайте конкурса до 1 августа. Победителя объявят до 10 августа 2021 года. Кстати, дерево-победитель будет представлять нашу страну в Европейском этапе конкурса.
Дуб, что и двоим не обхватить руками, вот уже 200 лет украшает парк Воксал.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Конкурс «Российское дерево года» является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». Организатором Российского конкурса выступает Некоммерческое партнёрство Стратегический альянс (НПСА) «Здоровый лес».
К участию в Конкурсе допускаются деревья, внесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, которые имеют всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».
Дерево, получившее статус Победителя конкурса «Российское дерево года», может быть ещё раз заявлено на конкурс – через два года после участия.
Проголосовать за дерево на сайте с одного IP-адреса можно единожды.
Свидетелем чего был тверской дуб?
1825 год - восстание декабристов.
1837 год - смертельное ранение на дуэли Пушкина.
1853 год - Крымская война.
1861 год - отмена крепостного права.
1867 год - продажа Аляски.
1881 - убийство Александра II.
1895 - Попов изобрёл радио.
1904 год - русско-японская война.
1905 год - восстание в Москве.
1914 год - началась Первая мировая война.
1917 год - февральская революция, отречение Николая II, октябрьская революция.
1924 год - умер Ленин.
1937 год - начало массовых репрессий в СССР.
1939 год - начало Второй мировой войны.
1941 год - началась Великая Отечественная война.
1945 год - год Великой Победы.
1945 год - ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.
1949 год - СССР испытал атомную бомбу.
1953 год - умер Сталин.
1956 год - развенчания культа личности Сталина.
1957 год - первый искусственный спутник Земли.
1961 год - Юрий Гагарин - первый человек в космосе.
1979 год - начало Афганской войны.
1991 год - Ельцин избран первым президентом России...