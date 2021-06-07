27 лет современной истории Тверской Думы

Тверская городская дума. Фото: ТГД

Купеческая история Думы, учрежденной по Указу императрицы Екатерины Второй, завершилась в 1918 году с приходом Советской власти и Советов народных депутатов. Спустя три четверти века в соответствии с новой Конституцией повсеместно им на смену пришли Советы народных представителей, которые практически сразу получили новые названия.

Так, в 1994 году в Твери появилась Тверская городская Дума. Первым созывом был принят основополагающий для города документ — Устав, согласно которому Дума вошла в структуру городской власти как ее полноценная составляющая. Эта основополагающая норма и сейчас определяет деятельность Думы и системы органов местного самоуправления Твери в целом.

Сегодня Дума – это многопартийный орган представительной власти, в состав которого входят 33 депутата. Председателем является кандидат от партии власти Евгений Пичуев:

- В настоящее время депутатский корпус Твери, как и все общество, переживает непростое время – пандемия внесла серьезные изменения в нашу жизнь. Но хочу отметить, что, в сложившихся условиях, с началом распространения коронавируса, депутаты не только объединили усилия в принятии необходимых решений, но и, проявив активную гражданскую позицию, консолидировали возможности социально-ответственного бизнеса по обеспечению медиков средствами индивидуальной защиты, сотрудничали с волонтерскими отрядами, оказывали адресную помощь нуждающимся, тем самым способствуя сохранению социальной стабильности в городском сообществе. Впереди у нашего созыва еще полтора года работы, предстоит решать множество задач, продиктованных новыми экономическими условиями. Необходимо сохранить темпы работы, быть предельно собранными и ответственными. Я желаю коллегам благополучия, оптимизма, взвешенных решений и реализации планов!