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Общество6 июня 2021 1:00

Погода на 6 июня 2021 в Твери: можно на пляж и загорать

Рассказываем, какой будет погода 6 июня 2021 Н
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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В Твери 6 июня по прогнозам синоптиков будет жарко.

В Твери 6 июня по прогнозам синоптиков будет жарко.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Согласно прогнозам синоптиков, 6 июня в Твери будет очень тепло, ну почти как на Черноморском побережье. Дождя не обещают.

Температура воздуха поднимется до +27 градусов. А в начале следующей недели и вовсе обещают до +30. Во второй половине дня солнце может скрыться за облаками. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление - 750 мм рт ст.

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