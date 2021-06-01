«Меня никто не бил»: Глава Бологовского района Геннадий Ломака прокомментировал нападение незнакомца

На главу Бологовского района Геннадия Ломаку совершили нападение 1 июня. Фото: коллаж/Виктория Жукова и ПТО.

Утром 1 июня из Бологого стали приходить тревожные новости, якобы, о нападении неизвестного на главу Бологовского района Тверской области Геннадия Ломаку.

Передавалась информация, что на чиновника напали, когда он утром подходил к зданию администрации. Пересказывали, что неизвестный, который подкарауливал его у входа, сильно ударил главу в лицо и бросил ему на грудь две розы со словами: «Ты уже не жилец».

После этого неизвестный скрылся.

Историю о нападении и чётном количестве цветов, которые в России принято класть к могиле, подхватил Интернет.

Появились подробности. Оправившись от случившегося, Геннадий Ломака дошёл до пункта охраны. Оттуда позвонили в полицию.

Поскольку все официальные источники от комментариев отказывались, мы смогли спросить о случившемся самого главу Бологовского района.

Геннадий Ломака, хоть и с большой неохотой, но по телефону рассказал «КП»-Тверь» следующее:

– Возле администрации некий мужчина подбежал ко мне и с криком «Это тебе за выборы» кинул в меня цветы. После этого он сел в машину и уехал. Всё. Меня никто не бил, я чувствую себя нормально. Подал заявление в полицию. Они разбираются в ситуации. Я лично этого мужчину не знаю.

Было ли количество цветов чётное или нечётное – этого Геннадий Александрович не рассказал.

Известно, что в сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

И всё же, о каких выборах шла речь? Дело в том, что глава Бологовского района, кем и является Ломака, должность хоть и выборная, но исключает общение с избирателями, как таковыми.

Решение о назначение главы принимает Собрание депутатов Бологовского района - 15 избранных жителями района депутатов.

Причём, глава района регулярно встречается с депутатами, так что, любое недовольство ему могли высказать давно и не раз.

В последний раз депутатов в Бологом избирали в 2018 году, а следующий раз будет в 2023.

Были ещё дополнительные выборы депутатов нескольких сельских округов в сентябре 2019 года. Вполне возможно, что Ломака раздавал там какие-то обещания, в поддержку неких кандидатов. Но два года ждать, чтобы высказать претензию, причём так экстравагантно...

Мы скоро узнаем, истолкуют ли правоохранители происшествие с Ломакой, как попадающее под первую часть 318 статьи Уголовного кодекса - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. А там и до огласки истинных причин конфликта недалеко.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Геннадий Ломака ранее занимал должность замглавы администрации Твери по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики, архитектуры и строительства.

Ушёл в отставку по собственному желанию в 2014 году. Своё увольнение не комментировал.

На должность замглавы администрации Твери перешёл из правительства Тверской области – был первым замминистра ЖКХ.

Главой Бологовского района был избран в январе 2019 года, получив единогласную поддержку районных депутатов. Некоторое время до избрания исполнял обязанности главы района.