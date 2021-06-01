Нет посещениям и новым вещам: Дети отправились в летние лагеря Твери на первую смену

После года коронавирусных запретов, тверские школьники наконец отправились в детские лагеря. Фото: Виктория ТУШКОВА

1 июня 2021 года в Твери стало праздником не только для детей, но и для их родителей. Год назад детские лагеря были закрыты из-за пандемии и непонимания, что и как делать в сложившейся ситуации. Большинство школьников провело лето в духоте домашних стен, старшему поколению в такой обстановке тоже было не выдохнуть. Но к лету 2021-го все эпидемические правила отладили, работники лагерей вакцинированы, и в День защиты детей ребят торжественно отправили в загородные лагеря на первую смену.

Родители, понятное дело, были немного взволнованы расставанием с любимыми чадами, но, очевидно, рады.

Фото перед расставанием на двадцать дней. Фото: Виктория ТУШКОВА

Отправка

Ребята отправились в муниципальные лагеря Твери от Дворца творчества детей и молодёжи на больших автобусах. Особой разницы в том, как отправляли детей раньше и как это происходит теперь, в условиях коронавируса, нет. Разве что перед входом в автобус всем ребятам измеряют температуру.

Перед отправкой детей построили в колонны по возрастам. Родителей предупредили: все лекарства, которые они дадут с собой детям, изымут, если взрослые не обговорят этот вопрос с медиком, работающим в лагере. Врач должен знать, какие препараты принимает ребёнок, медикаменты будут выдаваться под контролем.

Перед отъездом ребят разбили по возрастным группам - чтобы никто не сел не в свой автобус. Фото: Виктория ТУШКОВА

Школьники рассаживаются по автобусам строго по заранее составленным спискам - таковы требования Госавтоинспекции. Машины ГИБДД сопровождают автобусы с детьми до места назначения.

Кстати, совет родителям: отправляя ребёнка в лагерь, не кладите ему в чемодан новые, только что купленные вещи.

- Ребёнок такую вещь один раз надел, а потом и не вспомнит. Каждый год приходится выяснять, чьи вещи, и никто не признаётся, - говорит один из работников «Радуги».

Коронавируса бояться - в лагерь не ездить

- Я в «Радугу» детей не в первый раз отправляю, нам всё нравится, никаких претензий к лагерю нет, - поделилась с «КП»-Тверь» Екатерина, провожавшая на летний отдых двоих дочерей - Арину и Вику.

Переживать об эпидемической обстановке родителям порядком надоело.

- Знал бы, где упадёшь, - соломки бы подстелил, - отвечает мама тверских школьниц на вопрос о коронавирусе.

Принципиальное отличие нынешней летней оздоровительной кампании в том, что дети не увидят «предков» до конца смены: все посещения и родительские дни из-за коронавируса запрещены.

Помахать рукой друг другу можно будет лишь издалека, если родители привезут своим чадам гостинцы или подарки. Родительские объятия и поцелуи нынче табу, к ребёнку разрешат приблизиться лишь на некоторое расстояние и ненадолго.

- Все передачки заранее хорошо запечатайте в пакет, напишите фамилию ребёнка и передайте охране. Мы всё обработаем и передадим ребёнку. К сожалению, такая у нас сегодня обстановка, - объяснил родителям работник лагеря.

На посадке ребята проходили термометрию - процедура уже традиционная. Фото: Виктория ТУШКОВА

Мамам и папам также объяснили, что в лагерь закуплены все необходимые лекарства. В каждом помещении установлены рециркуляторы, обеззараживающие воздух. Всем разрешили звонить в лагерь и узнавать любую необходимую информацию.

Призрачный кешбэк

Что волнует родителей серьёзнее ковида, так это вопрос кешбэка - возврата половины стоимости путёвки.

- Насчёт кэшбэка - это уже замученная история, - вздыхает мама Арины и Вики Екатерина. - Нам говорят то одно, то другое… Мы оплатили путёвку до вступления в программу. Нас очень плохо проинформировали изначально о том, как и что нужно сделать. Получим ли мы назад деньги - непонятно.

Отметим, родителей действительно недостаточно хорошо проинформировали о системе кешбэка перед тем, как начали рассылать им квитанции. Не все знали, что кешбэк можно оформить только оплатив лагерь картой системы «МИР» и что её необходимо заранее зарегистрировать в системе лояльности. Тем более родителям не сказали, что для оплаты не подойдут даже так называемые кобейджинговые карты, у которых сразу несколько платёжных систем, например «Маэстро» - «МИР».

Многие родители, «неправильно» оплатившие лагерь, согласны с Екатериной и сообщают, что особых подарков от государства не ждут. Другие же уверены в том, что деньги получат. Хотелось бы верить, что чиновники, от которых это зависит, разберутся с проблемой. Ведь об этом говорили на самом высоком уровне. Решить вопрос кешбэка за первую смену поручил Президент РФ Владимир Путин, распоряжение об этом отдавал премьер-министр Михаил Мишустин.

Навещать родители своих чад не смогут - коронавирусный запрет. Фото: Виктория ТУШКОВА

Другие смены

Родителям, отправляющим детей на 2-4 смены, мы напомним: чтобы быть уверенными в возврате половины стоимости путёвки, оплачивайте её только картой «МИР» (к карте должна быть подключена только эта платёжная система, а не несколько).

Карту необходимо предварительно зарегистрировать в системе лояльности на сайте платёжной системы.

Вторая смена в муниципальных лагерях Твери стартует 24 июня и продлится до 14 июля. Третья - с 17 июля до 6 августа. И четвёртая - с 9 по 29 августа.

Выбрать лагерь и оформить путёвку можно на специальном сайте. На вопросы вам ответят по телефону: (4822) 36-32-83.