Коронавирус в Твери, последние новости на 1 июня 2021: смерть об последствий COVID-19 многодетной мамы и известного священника

Многодетная мама и известный священник скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Фото: VK/ “Женский взгляд/ FB/ Александр Шабанов

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 153 случая заражения COVID-19 (+71 за сутки).

Выздоровели 39 365 жителей региона (+53 за сутки).

Изолированы 1744 больных (+16).

Умерли 1044 человека (+2 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 709 заболевших (+29 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3054 (+2),

Ржев – 2308 (+5),

Вышневолоцкий городской округ – 2228 (+2),

Калининский район – 1742 (+1),

Торжок – 1642 (0),

Кимры – 1657 (+1),

Бологовский район – 1067 (0).

Графика: Яндекс

Прививку от коронавируса сделали 132 973 жителя Тверской области, за последние сутки – 202 человека.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований на COVID-19 достигло 725 741, в том числе за последние сутки их проведено 1972.

В Твери болевшая ковидом многодетная мама скончалась после родов.

Как сообщают в сообществе "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД | ТВЕРЬ", 33-летняя женщина болела коронавирусом.

Госпитализированная на поздних сроках беременности, она не смогла побороть недуг. Было экстренное кесарево, потом ИВЛ, кома. Ослабленный организм не справился. 31 мая женщина скончалась. У неё остались муж и трое детей, два старших мальчика 2 и 4 лет и малютка дочка.

Отец детей не может выйти на работу, бабушек и помощников в семьи нет. Семье требуется помощь.

Прощание состоится 2 июня в 10.45 около областной больницы Твери.

От последствий ковида скончался известный в Тверской области священник Лев Семенов.

О смерти протоиерея Льва Семенова на своей странице в соцсетях сообщил священник Александр Шабанов. По сообщениям тверских СМИ, он умер из-за осложнений коронавирусной инфекции. Лев Ефимович родился в 1945 году в Казани.

8 сентября 2000 года был рукоположен в сан диакона архиепископом Тверским и Кашинским Виктором, в 2002 - в сан иерея. Служил в Воскресенском (Трех исповедников храме) в Твери.

С сентября 2006 года - доцент кафедры сектоведения миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кандидат исторических наук. Клирик храма святителя Николая в Кузнецах, Москва.

Руководил Духовно-просветительским центром ПСТГУ, член Комиссии совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Графика: ПТО

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