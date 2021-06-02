ПМЭФ-2021: Тверская область планирует привлечь в регион инвесторов

На форуме в Питере Тверская область планирует презентовать себя, как регион с большой инвестиционной привлекательностью. Фото: ПТО

Тверская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021, который проходит 2-5 июня в северной столице. Делегацию возглавит губернатор Игорь Руденя. Главная тема форума в этом году – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Основные даты работы форума 3 и 4 июня. В эти дни глава региона проведёт ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов, примет участие сессиях, Пленарном заседании ПМЭФ. -За всю историю участия Тверской области в ПМЭМ в этом году у делегации региона самая насыщенная программа. Планируется подписание целого ряда важных соглашений между Правительством Тверской области и крупными компаниями, - сообщают представители тверской делегации на Форуме.

Это документы по ключевым для региона направлениям: развитию промышленности, дорожной инфраструктуры, туризма, а также глубокой переработке древесины и другие.

-Важно не только обеспечить достойное представительство Верхневолжья на площадке Петербургского международного экономического форума, но и решить в рамках форума задачи по привлечению инвесторов в регион, – комментирует губернатор Игорь Руденя.

СПРАВКА «КП»

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. По итогам участия Верхневолжья в ПМЭФ-2019 был заключен ряд ключевых соглашений, которые в настоящее время реализуются в Тверской области.