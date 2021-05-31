О доходах за 2020 год отчитались директора тверских школ и заведующие детскими садами

Директора школ и заведующие детскими садами – руководители муниципальных учреждений и обязаны отчитываться о своих доходах и имуществе. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

О своих доходах обязаны отчитываться не только чиновники, но и директора школ, а также заведующие детскими садами. Ведь они – руководители муниципальных учреждений. А значит – чиновники. И по закону, финансовая составляющая их жизни должна быть прозрачна.

Декларации тверских директоров школ и заведующих детскими садами опубликованы на сайте городской администрации.

Директора школ

Среди директоров пятидесяти тверских школ, наибольший доход за 2020 год задекларировала директор школы №17 Елена Кучина. Отметим, доход не равен директорской зарплате. Доход – это все средства, которые получает человек за год из разных источников. Доход Елены Анатольевны за 2020 год составил 1 млн 949 тыс. 968 руб. Из них по основному месту работы Елена Кучина заработала 847 тыс. 720 рублей.

А вот наибольший заработок по основному месту работы (то есть именно в должности директора школы) показала декларация директора гимназии №10 Ирины Садовой - 1 млн 193 тыс. 605 рублей. Общий же годовой доход Ирины Владимировны - 1 млн 240 тыс. 77 рублей.

Наименьший годовой доход из всех директоров тверских школ задекларировала директор школы №25 Наталья Колесникова – 440 тыс. 598 рублей. Заработок по основному месту работы у неё также наименьший из всех – 73 тыс. 787 рублей. Вероятно, в должности директора Наталья Колесникова успела проработать не так долго.

Двадцать из пятидесяти руководителей тверских школ являются автовладельцами. Некоторые отдают предпочтение внедорожникам. Так, директор школы № 38 Галина Бардашева зарегистрировала кроссовер «Honda CR-V», а упомянутая выше Елена Кучина задекларировала кроссовер «Kia Seltos».

Директор школы №20 Ольга Кузнецова владеет двумя авто – компактный кроссовером «Chery Тiggo» и отечественной легковушкой «Lada Priora». Дважды автовладелица и директор Центра образования №49 Светлана Колесова. В её декларацию вписаны два среднеразмерных кроссовера – «Hundai Santa Fe»и «Toyota Harrier».

Самым крупным среди руководителей школ землевладельцем является директор гимназии № 12 Татьяна Слесарева. Общая площадь земли, которой владеет Татьяна Валентиновна, составляет 5000 кв. м. Директор Тверского лицея Инна Мейстер также задекларировала несколько участков земли. Их общая площадь - 4 546 кв. м.

Заведующие детскими садами

Среди восьмидесяти заведующих тверским детсадами, наибольшую сумму годового дохода опубликовала заведующая детским садом №51 Анна Степанова. Анна Анатольевна внесла в декларацию сведения об 1 млн 688 тыс. 410 рублях дохода, полученного за 2020 год. При этом по основному месту работы Анна Степанова получила 418 тыс. 410 рублей.

Самый большой заработок по основному месту работы, согласно опубликованным данным, - у заведующей детским садом №2 Татьяны Беляевой. Она задекларировала 769 тыс. 756 рублей. При этом других источников дохода Татьяна Сергеевна не имеет (её общий доход составил ту же сумму).

Наименьший доход – у заведующей детским садом №101 Людмилы Корзиной - 289 тыс. 898 рублей. Из них в должности заведующий, то есть по основному месту работы, Людмила Николаевна заработала 141 тыс. 664 руб.

Наименьший заработок по основному месту работы задекларировала заведующая детским садом №118 Юлия Башкирцева - 59 тыс. 414 рублей. Её общий доход, согласно опубликованным данным, составил 370 тыс. 992 рубля.

32 из 80-ти заведующих – автовладельцы. Предпочтение отдают машинам импортного производства, чаще всего это разные модели «Nissan» и «Hyundai». Заведующая детским садом №4 Светлана Кобалия зарегистрировала небольшой автобус – фургон «Citroen Jumper».

Заведующая детским садом №24 Лидия Ганькова – обладательница одной второй доли от 22-х земельных участков (общая площадь принадлежащей Лидии Ганьковой земли - 44 441,5 кв.м или 4,44415 гектара).

А заведующая детским садом №131 Татьяна Кудякова в собственности ни машин, ни квартир, ни земли не имеет. Общий годовой доход Татьяны Владимировны составил 588 тыс. 389 рублей (заработок по основному месту работы - 498 тыс. 67 рублей).