Энергоблок №3 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового ремонта

Калининская АЭС Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Как отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, в ходе ремонта были проведены регламентные работы по перегрузке и отгрузке ядерного топлива, ремонту реакторной установки и циркуляционных насосов, контролю состояния металла основного оборудования. В машинном зале выполнен ремонт турбины и генератора.

Также он добавил, что помимо типового перечня операций были реализованы 17 работ, связанных с модернизацией оборудования и систем. Все они в первую очередь направлены на повышение безопасности и надежности работы энергоблока.

Энергоблок №3 Калининской АЭС Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«В числе самых значимых - модернизация систем контроля защитной оболочки реакторного отделения и программно-технического комплекса верхнего уровня системы внутриреакторного контроля, замена фазы блочного трансформатора», - сказал А.Дорофеев.

Все работы выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности на блоке было задействовано более 2000 человек.

В настоящее время в работе находятся все энергоблоки Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.