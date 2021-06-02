«Боровлево-3», «Кувшиново»,Морозовский городок и другие: на стенде Тверской области в рамках ПМЭФ-2021 представлены проекты по привлечению инвесторов

Стенд Тверской области на ПМЭФ-2021. Фото: ПТО

В экспозиции ПМЭФ-2021, форум проходит в северной столице с 2 по 5 июня, традиционно размещён стенд Тверской области. В этом году Верхневолжье представлено как регион с развитой системой инвестиционной поддержки. На выставке показаны макеты точек роста для действующих и будущих инвесторов: промышленные технопарки, девелоперские проекты региона, зоны туристической направленности.

-Среди экспонатов – мини-версии инновационно-промышленного парка «Боровлево-3», ТОСЭР «Кувшиново», Морозовский городок и другие объекты. Часть проектов уже реализована, есть те, работа над развитием которых продолжается, - сообщили собеседники «КП»-Тверь» в правительстве региона.

К макетам стенда Тверской области прилагаются информационные лэндинги с подробной информацией об объектах, перейти на одностраничные сайты об инвестпроектах региона можно по QR-коду, размещенному на каждом макете. Также в рамках форума будет презентован инвестиционный портал Тверской области.

СПРАВКА «КП»

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. По итогам участия Верхневолжья в ПМЭФ-2019 был заключен ряд ключевых соглашений, которые в настоящее время реализуются в Тверской области.

К примеру, по развитию транспортной системы – внедрение новой модели пассажирских перевозок на территории Твери и Калининского района. В сфере туризма – это маршрут «Государева дорога», пилотный проект по рассылке смс-сообщений для туристов, въезжающих на территорию региона с приветствием и ссылкой на турпортал welcometver.ru.

В прошлом году форум не проводился ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации.