«Парламентский день» в Бежецком районе: упор на экономику

Во время визита в район парламентарии посетили ряд градообразующих предприятий. Фото: ЗСТО

Главная тематика «Парламентского дня» в Бежецке была посвящена промышленным предприятиям города, которые своей успешной деятельностью пополняют местный бюджет, участвуя, тем самым, в решении социальных вопросов горожан и жителей района. Депутаты посетили завод «Бежецксельмаш», где в настоящее время производится оборудование для кормозаготовки и почвообработки. Начиная с 2003 года предприятие ежегодно участвует в выставках, проходящих в ВВЦ в Москве. Сельскохозяйственная техника «Бежецксельмаша» неоднократно награждалась дипломами и медалями.

— Завод произвёл самое благоприятное впечатление,— прокомментировала уведенное депутат Государственной Думы Светлана Максимова. — С его продукцией я познакомилась, когда занималась фермерским хозяйством, и та техника, которая здесь была произведена, до сих пор исправно работает. Хотелось бы, чтобы такой надёжной, качественной отечественной техники в нашей стране производилось бы больше и чтобы вся она была востребована.

Не менее успешно работает другое местное градообразующее предприятие — завод «Автоспецоборудование». Его репутация также основана на надёжности и качестве продукции, работающей в различных областях промышленности. Здесь выпускается широкий модельный ряд поршневых и винтовых промышленных компрессорных установок, моечные установки, магистральные фильтры и аппараты струйной очистки. Практически вся продукция комплектуется отечественными деталями.

— Мы увидели, что в Бежецком районе хорошо развито промышленное производство, в промышленном секторе трудятся тысячи людей, получающих достойную зарплату. Продукция предприятий востребована, находит спрос, это действительно точка приложения сил серьёзного российского бизнеса,— подчеркнул председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев.

Серьёзной и успешной назвал Сергей Голубев и деятельность сельскохозяйственного кооператива «Новая жизнь». Здесь сохранено поголовье крупного рогатого скота, налажен сбыт молочной продукции, работники получают неплохую зарплату. Однако руководителей СПК волнуют проблемы не столько производственные, сколько бюрократические. В частности, очень сложные условия получения государственных субсидий. И, конечно, «вечная» проблема не только сельского хозяйства — нехватка квалифицированных кадров.

— Те вопросы, что мы сегодня услышали, будут рассмотрены на профильных комитетах по аграрной политике и экономической политике и предпринимательству,— сказал Сергей Голубев. Интересным показался депутатам опыт работы местного МУП, обеспечивающего город теплом.

— К работе Бежецкого муниципального предприятия электрических и тепловых сетей все бежечане относятся с огромным уважением,— оценила работу МУПа руководитель фракции КПРФ Людмила Воробьёва.— Благодаря этому предприятию горожане успешно пережили суровую зиму, в Бежецке не было аварийных ситуаций, отопительный сезон всегда начинается вовремя и завершается организованно. В этом году бежечан особенно порадовало, что наконец-то решён вопрос с уличным освещением: на улицах города появилось более тысячи новых фонарей.

— Это одно из немногих коммунальных предприятий Тверской области, которое выкупилось у частника, взяло кредит, сумело его погасить и теперь работает с прибылью. Этот опыт заслуживает распространения в других муниципалитетах нашего региона,— заметил Сергей Голубев.

Депутаты ознакомились с ходом ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание городского училища ХIХ века». Здесь после перерыва вновь заработает музей В.Я. Шишкова, и Бежецк вернёт себе статус провинциальной культурной столицы. После реставрации, которая близка к завершению, в музее появится экспозиция, посвящённая не только знаменитому писателю, но и другому известному уроженцу Бежецка, организатору и руководителю первого в истории России оркестра народных инструментов Василию Андрееву.

Депутаты отметили, что за последние годы Бежецк заметно изменился в лучшую сторону и по части благоустройства.

— Город активно участвует в программах по формированию комфортной среды и содержанию дорог,— отметил Сергей Голубев.— Осуществляется и софинансирование по программам поддержки местных инициатив. В этом направлении Законодательное Собрание всегда поддерживает тех, кто проявляет активность.

Завершился «Парламентский день» встречей с руководителями предприятий города Бежецка и Бежецкого района, а также депутатами Собрания депутатов Бежецкого района. Прозвучавшие вопросы имели разноплановый характер: развитие сельского хозяйства, экономики, проблемы экологии и лесной отрасли, социальной сферы.

— Выездные заседания Законодательного Собрания в формате «Парламентского дня» показали свою эффективность,— сказал по завершению встречи руководитель фракции ЛДПР Владимир Барастов.— Мы получили чёткий сигнал, определили те направления, по которым нужно работать дальше. Я, как заместитель председателя постоянного комитета по экономике и предпринимательству, те вопросы, которые касаются нашего комитета, взял на заметку, и они обязательно будут нами рассмотрены.

— На встрече в числе прочих был затронут вопрос первичной медицинской помощи,— отметил заместитель председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Владимир Данилов.— Эта тема была озвучена Президентом РФ в прошлом году, были даны соответствующие поручения федеральным министерствам. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Произошло перераспределение средств, они в полном объёме перешли на текущий год, и все планы обязательно будут реализованы. Бежечане получат большой подарок — в Бежецке будет построена новая больница. Это современное медицинское учреждение обеспечит помощью не только жителей города и района, но и всего северо-востока Тверской области. Это крайне необходимо.

Подвёл итоги встречи глава Бежецкого района Игорь Павлов:

— Уже на протяжении многих лет у нас сложились деловые отношения с Законодательным Собранием. Во многом благодаря представителям бежецкой земли удаётся успешно решать все те вопросы, которые ставят перед нами жители города и района. На сегодняшней встрече с депутатами были обозначены те темы, которые нас беспокоят, и я уверен, что с помощью депутатов областного парламента и Государственной Думы они будут решены.