Коронавирус в Твери, последние новости на 30 мая 2021: день города в Осташкове и Крестный ход от истока Волги

Осташков отметил 650-летие Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 010 случаев заражения COVID-19 (+73 за сутки).

Выздоровели 39 280 жителей региона (+57 за сутки).

Изолированы 1694 больных (+7).

Умерли 1036 человек (+9 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 657 заболевших (+38 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3045 (+2),

Ржев – 2299 (+1),

Вышневолоцкий городской округ – 2225 (+4),

Калининский район – 1741 (+4),

Торжок – 1641 (+1),

Кимры – 1654 (+4),

Бологовский район – 1065 (+2).

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Прививку от коронавируса сделали 132 340 жителей Тверской области, за последние сутки –1 283 человека.

Накануне один из старейших городов Тверской области - Осташков отметил 650-летний юбилей. Именно шесть с половиной столетий назад он был впервые упомянут в летописях как городок Кличен. 28 мая 1770 года вышел высочайший указ о присвоении статуса города поселениям в Новгородской губернии, в том числе Осташковской слободе.

Сегодня город является центром туризма Верхневолжья, сюда съезжаются любители рыбалки и активного отдыха. В день города в Осташкове прошли соревнования по рыбной ловле, первенство по волейболу, турнир по рюхам, детский велопарад, авто-мотопробег байкеров и байк-шоу, чемпионаты по футболу и стритболу, концерт и салют.

От истока реки Волги в Тверской области 29 мая начался XXII Волжский Крестный ход. В этом году он посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

Волжский Крестный ход пройдет по территориям 11 муниципалитетов Тверской области и городу Дубна Московской области. Часть маршрута паломники преодолеют по воде.

Завершится событие 8 июня в Калязине.