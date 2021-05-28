Игорь Руденя поздравил и наградил тверских бизнесменов за стойкость в пандемию

Несколько руководителей тверских предприятий получили награды от губернатора. Фото: ПТО

Торжества и раздача наград по этому случаю состоялись 28 мая в популярном отеле на окраине Твери. Для героев бизнес-фронта накрыли столы, приготовили Почетные грамоты и Благодарности от главы региона.

Губернатор Игорь Руденя приехал вручить их лично.

Стоит ли говорить, что прошлый год из-за коронавируса для многих секторов бизнеса был очень непростым. С этого и начал губернатор.

Глава региона прежде всего поблагодарил представителей тверского бизнеса за ответственную работу в пандемию.

- Всего два субъекта страны, Тверская и Белгородская области, по итогам 2020 года повысили свой кредитный рейтинг. Редкий случай в такой непростой ситуации. Это заслуга именно тех руководителей предприятий, коллективов, акционеров, которые работали в сложных условиях пандемии. И теперь у нас есть возможность укреплять здравоохранение, строить школы, приводить в порядок дороги, участвовать в федеральных проектах по реконструкции систем водоснабжения, энергетики, развитию газификации, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор указал на то, несмотря на пандемию, в регионе работали все системообразующие предприятия, продолжалась реализация инвестпроектов, модернизация инфраструктуры, строительство соцобъектов. При некоторые производства Тверской области оперативно обеспечили выпуск необходимых средств защиты и оборудования.

Игорь Руденя напомнил, какой серьезный пакет мер поддержки бизнеса в пандемию был реализован в стране и, в том числе, в нашей области по инициативе Президента РФ.

По информации областного правительства, в 2020 году мерами федеральной и региональной поддержки воспользовались около 30 тыс. тверских предприятий. А объём поддержки составил более 10 млрд рублей.

- Те самые пессимистичные ожидания, которые царили в бизнес-среде буквально полтора года назад, не оправдались. Оказалось, что на помощь федеральных и региональных властей действительно можно надеется, и результат есть, - поделился своим мнением с «КП»-Тверь» перед торжественной церемонией президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков.

Председатель Тверского областного отделения «Опоры России» Артём Грац отметил одну из главных мер поддержки:

- Это то, что многим предприятиям малого и среднего бизнеса было разрешено не закрываться и продолжить работать. Но я считаю, что 2021 год может быть сложнее. Могут сказаться отголоски того 2020 года. Может произойти сокращение предприятий. Многие организации малого и среднего бизнеса не могут вернуться к своему товарообороту до пандемии. Они не закрылись, но они очень снизили объемы производства продукции.

При этом Артём Грац все-таки закончил на позитивной ноте:

- Это очень хорошо, что в регионе начинают внедрять особые экономические зоны с налоговыми послаблениями, льготами. Там безусловно, могут участвовать не только крупные предприятия, но и малый бизнес.

Но вернемся к главному - к награждению.

За значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья Игорь Руденя вручил Почетную грамоту губернатора Тверской области управляющему ООО «Метавр» Андрею Дмитриеву, а также Благодарности губернатора гендиректору АО «Диэлектрические кабельные системы» Дмитрию Колпашникову, гендиректору АО «Торговая компания «Альфа» Роману Хабарову и гендиректоу АО «Белый камень» Сергею Дундукову.