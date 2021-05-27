“Столько кубиков вы еще не видели!”: в Твери проходит интерактивная выставка экспонатов из LEGO

Любимые миллионами Миньоны!

Именно так рассуждали создатели интерактивной выставки “Мир кубиков”, создавая невероятные экспонаты из тысяч деталей. Чего здесь только нет! Герои мультиков и компьютерных игр, архитектурные шедевры, древнегреческие скульптуры в натуральную величину, даже картины известных мастеров... Более 6 тонн кубиков и неограниченная фантазия! Например, чего стоит один только гоночный Лего Porsche или любимчики публики Железный Человек и Капитан Америка: каждый из супергероев собран из 25 тысяч деталей и весит 76 кг, как взрослый человек! На выставке можно: - трогать и фотографировать все экспонаты; - прокатиться на американских горках в очках виртуальной реальности; - навести порядок при помощи экскаватора; - узнать историю создания компании Лего и самого конструктора; - поучаствовать в квесте и мастер-классах (получив за это дипломы и подарки); - своими руками создать персонаж настоящего мультфильма и увидеть его на экране; - наконец, вдоволь наиграться в бассейне с детальками Лего и построить все, что только придет в голову. Время посещения не ограничено, потому что дети могут играть в Лего бесконечно, да и взрослые тоже (а какие возможности для селфи!). Так что планируйте досуг с запасом:) Выставка “Мир кубиков” работает с 22 апреля по 13 июня в ТРЦ “Рубин-2”. Выставка будет интересна детям, подросткам, а также взрослым. Купить билет можно в кассе или на официальном сайте мир-кубиков.рф Детям до 3-х лет бесплатно.