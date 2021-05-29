Погода на 29 мая 2021 в Твери: облака и понижение температуры

Синоптики рассказали о погоде 29 мая. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Согласно прогнозам синоптиков, 29 мая в Твери будет облачно с прояснениями в первой половине дня, а к вечеру небо затянут облака.

Температура воздуха, как и предсказывали ранее метеорологи, понижается - днем всего лишь до + 18 градусов, в ночные часы - +6. В регион идёт похолодание. Ветер северный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление 758 мм рт ст. Влажность воздуха – 70%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.