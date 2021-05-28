Коронавирус в Твери, последние новости на 28 мая 2021: смерть от COVID-19 водителя скорой помощи и опасные для здоровья реки Верхневолжья

Скончавшийся от коронавируса сотрудник скорой и исследование Роспотребнадзора о качестве воды в водоемах Тверской области. Фото: vk.com/aleviro4ka Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 863 случаев заражения COVID-19 (+75 за сутки).

Выздоровели 39 172 жителей региона (+52 за сутки).

Изолированы 1674 больных (+11).

Умерли 1017 человек (+12 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 594 заболевших (+33 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3038 (+6),

Ржев – 2296 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2220 (+1),

Калининский район – 1735 (+5),

Торжок – 1639 (+1),

Кимры – 1649 (+3),

Бологовский район – 1060 (+1).

Графика: Яндекс

Прививку от коронавируса сделали 129 773 жителя Тверской области, за последние сутки –1 267 человек.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще несколько. Кабинеты вакцинации также открывают в крупных торговых центрах Твери и отдалённых районах региона.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области в мае провели мониторинг и проверили качество воды в реках Твери. Полученные результаты оказались неутешительными.

Качество воды в местах массового отдыха населения, а именно в реке Волга на набережной Афанасия Никитина, в Тьмаке в поселке Первомайский и в Тверце в зоне отдыха у Тверецкого моста, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Единственное пригодное для купания место - карьер в деревне Константиновка. Там пробы воды соответствовали требованиям как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

По паразитологическим показателям все пробы прошли соответствие требованиям.

В Тверской областной больнице скончался от коронавируса водитель скорой помощи из Вышнего Волочка. Трагической новостью поделились его родственники в соцсети.

Водителя скорой госпитализировали 16 мая. По сообщению родни, поначалу динамика его состояния была позитивная. Температура не поднималась слишком высоко, он общался с близкими по телефону. Но после КТ, показавшего серьёзное поражения лёгких, мужчину перевели на ИВЛ.

Последний раз с родственниками он поговорил 24 мая. А 26 числа медики сообщили о его кончине.

Падчерица умершего водителя скорой пишет, что её отчим был человеком добрый и отзывчивым: "Он был работником скорой помощи, водителем и за каждого больного он переживал, как за родного. Особенно мчался к больным деткам," это же ребёнок, нужно скорее" - говорил он своим коллегам. Не все врачи и фельдшера так спешат, как он спешил помочь. Работал за копейки, но не увольнялся, даже когда началась пандемия".

С начала пандемии болезнь унесла жизни многих медиков. Среди них медсёстры и врачи - терапевты, онкологи, педиатры, психиатры. Список медиков, умерших во время пандемии

Графика: ПТО

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