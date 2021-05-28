13 лет закону об ОНК: на форуме «Сообщество» в Твери обсудят актуальные проблемы сектора

Форум Общественной палаты РФ впервые пройдёт в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Главной темой предстоящего форума Общественной палаты РФ «Сообщество», который состоится в очном формате 9 и 10 июня в Твери, станет общественный контроль как инструмент позитивных изменений в обществе. Одно из ключевых мероприятий предстоящего форума — круглый стол, посвящённый вопросам деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК), входящих в Центральный федеральный округ.

- На круглом столе мы планируем обсудить проблемы, которые сегодня стоят перед общественными наблюдательными комиссиями регионов, найти решение этих проблем, а также ознакомиться с наиболее современными и интересными практиками региональных ОНК, — рассказал модератор мероприятия председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов.

По словам члена ОП РФ, на сегодняшний день ОНК сталкиваются с двумя ключевыми проблемами: с проблемой отсутствия финансирования и проблемой отсутствия места дислокации, то есть точек притяжения (офисов, помещений и так далее). Эти вопросы также включены в повестку предстоящего мероприятия.

Александр Воронцов отметил, что во время проведения форума в Твери, а именно 10 июня, закону об ОНК исполнится 13 лет. По его словам, это ещё раз подтверждает актуальность запланированного круглого стола: сейчас в ОНК приходит всё больше новых людей, и опытным экспертам необходимо помимо прочего заниматься их обучением.

Как уточнил председатель Комиссии ОП РФ, на круглом столе планируется участие не только членов ОНК, но и представителей профильных ведомств — УФСИН, УМВД, прокуратуры, а также уполномоченного по правам человека в Тверской области и уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области.

- Круглый стол также будет посвящён вопросам взаимодействия между субъектами общественных наблюдательных комиссий и теми структурами, с которыми региональные ОНК работают — ФСИН, МВД, Минздрав, а также уполномоченные по правам человека и уполномоченные по правам ребенка в регионах, — заключил Александр Воронцов.

К участию в форуме приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтёры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

СПРАВКА «КП»

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, активизировать развитие гражданского общества в регионах.