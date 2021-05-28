Форум Общественной палаты РФ «Сообщество» впервые пройдёт в Твери

Форум Общественной палаты РФ впервые пройдёт в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Главной темой предстоящего форума ОБщественной палаты РФ «Сообщество», который состоится в очном формате 9 и 10 июня в Твери, станет общественный контроль как инструмент позитивных изменений в обществе. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, принятых в Тверской области, члены федеральной и региональной общественных палат, руководители НКО и эксперты обсудят вопросы, актуальные для третьего сектора.

В течение двух дней на площадке форума состоятся секционные дискуссии, проектные сессии, мастер-классы, круглые столы, питчинг-сессии, семинары, тренинги и рабочие совещания. Мероприятия пройдут в рамках пяти секций: «Общественный контроль», «Региональные приоритеты», «Некоммерческий сектор», «Туризм в Тульской области» и «Социальное проектирование».

Акцент форума будет сделан на обсуждении вопросов, касающихся возможности гражданского общества осуществлять экспертизу и контроль в сфере реализации национальных проектов и социальных положений Послания Президента РФ. Помимо прочего, участники поднимут темы выполнения поручения Президента о совершенствованию финансирования деятельности ОНК и организации общественного наблюдения на предстоящих выборах в Государственную Думу России. Особое внимание эксперты также уделят знакомству региональных коллег с лучшими федеральными и локальными практиками в сфере социальной медиации и инцидент-менеджмента и обсуждению роли региональных общественных палат в укреплении гражданской солидарности и реализации важных социальных инициатив.

Всего в 2021 году пройдут четыре окружных форума «Сообщество»: во Владикавказе (май), Твери (июнь), Саранске (август) и Хабаровске (сентябрь). По результатам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который по традиции состоится в Москве в начале ноября в преддверии Дня народного единства, а также тезисы для Доклада ОБщественной палаты РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.