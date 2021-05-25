В Тверской области стартует XXII Волжский крестный ход

В этом году XXII Волжский крестный ход будет посвящён 500-летию обретения мощей Макария Калязинского. Фото: ПТО.
В 2021 году весь православный мир отмечает 500-летие обретения мощей Макария Калязинского. Святой родился на Тверской земле, принял постриг в Николаевском Клобуковском монастыре. Он – один из основателей Троицкого Калязинского мужского монастыря. При жизни славился как целитель, пророк и подвижник.
Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. Причислен к лику святых в 1547 году.
29 мая в 09:00 на истоке Волги у Ольгина монастыря пройдёт Божественная литургия, малое водоосвящение, а в 13:30-14:00 отправляется Крестный ход.
В 16:00 в часовне деревни Новинки пройдёт молебен на начало водного путешествия. Далее крестный ход отправляется в деревню Сосница.
В 18:00 верующие должны прибыть в Сосницу.
30 мая в 12:30 после литургии крестный ход отправляется дальше.
В 14:30 запланирован молебен в Троицком храме в деревне Климова Гора. В 16:00 – в Успенском храме в Николо-Рожке.
В 18:00 крестный ход встретят на архиерейской пристани в Нило-Столобенской пустыни. Там же состоится вечернее богослужение.
31 мая после литургии в 15:00 крестный ход отправится в Осташков. В этот город паломники должны прибыть к 16:00. В осташковском Житенном монастыре пройдёт вечернее богослужение.
1 июня к 08:00 ход должен прийти к храму Петра и Павла в посёлке Селижарово. После литургии православные направятся в деревню Ельцы.
Туда ход прибывает к 15:00, а потом на час делает остановку. В 16:00 запланирован молебен в храме Покрова Божией Матери.
В 17:00 паломников ждут в Ржеве, в храме Новомучеников и исповедников российских, где и будет вечернее богослужение.
Стартует крестный ход традиционно от истока Волги.
Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ
2 июня крестный ход пройдёт по районному городу и к 09:00 прибудет на литургию в Вознесенский собор. Затем после захода в храм Новомучеников и исповедников российских процессия отправится в Зубцов.
В Зубцове в 17:00 пройдёт вечернее богослужение в Успенском храме. А затем верующие заночуют в старицком Успенском монастыре.
3 июня в 12:30 крестный ход направится в Тверь, а там сядет на теплоход на пристани у горсада и поедет в Калининский район.
В 13:30 для православного люда пройдёт молебен в храме Ктиторской иконы Божией Матери в деревне Красново. К 16:30 участников хода ждут уже на острове Памяти в Твери, где в храме Бориса и Глеба будет вечернее богослужение.
4 июня в 07:30 запланирована транспортировка святынь в Успенский собор (бывший Отроч монастырь). В 11:00 народ идёт от пристани Речного вокзала.
В 12:30 крестный ход встречают на пристани возле монастыря на реке Орша. Там проходит молебен и обход храма.
К 15:30 верующих ждут в посёлке Городня-на-Волге, где также будет молебен.
В 19:00 ход уже должен пройти по городу Конаково. В 20:00 – вечернее богослужение в домовой церкви Михаила Тверского и Анны Кашинской.
5 июня литургия пройдёт в Дубне.
В 17:00 будет всенощное бдение в Преображенском соборе в Кимрах.
6 июня в 7:00 крестный ход прибывает в Кашин.
В 15:30 прибудет в Калязин, завершение крестного хода.
С 6 по 8 июня пройдут главные торжества в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Их проведут в Кашине и Калязине.
Маршрут XXII Волжского крестного хода. Карта: ПТО, фото: Александр ЖМУЛИН.