В Тверской области стартует XXII Волжский крестный ход

В этом году XXII Волжский крестный ход будет посвящён 500-летию обретения мощей Макария Калязинского. Фото: ПТО.

В 2021 году весь православный мир отмечает 500-летие обретения мощей Макария Калязинского. Святой родился на Тверской земле, принял постриг в Николаевском Клобуковском монастыре. Он – один из основателей Троицкого Калязинского мужского монастыря. При жизни славился как целитель, пророк и подвижник.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. Причислен к лику святых в 1547 году.

29 мая в 09:00 на истоке Волги у Ольгина монастыря пройдёт Божественная литургия, малое водоосвящение, а в 13:30-14:00 отправляется Крестный ход.

В 16:00 в часовне деревни Новинки пройдёт молебен на начало водного путешествия. Далее крестный ход отправляется в деревню Сосница.

В 18:00 верующие должны прибыть в Сосницу.

30 мая в 12:30 после литургии крестный ход отправляется дальше.

В 14:30 запланирован молебен в Троицком храме в деревне Климова Гора. В 16:00 – в Успенском храме в Николо-Рожке.

В 18:00 крестный ход встретят на архиерейской пристани в Нило-Столобенской пустыни. Там же состоится вечернее богослужение.

31 мая после литургии в 15:00 крестный ход отправится в Осташков. В этот город паломники должны прибыть к 16:00. В осташковском Житенном монастыре пройдёт вечернее богослужение.

1 июня к 08:00 ход должен прийти к храму Петра и Павла в посёлке Селижарово. После литургии православные направятся в деревню Ельцы.

Туда ход прибывает к 15:00, а потом на час делает остановку. В 16:00 запланирован молебен в храме Покрова Божией Матери.

В 17:00 паломников ждут в Ржеве, в храме Новомучеников и исповедников российских, где и будет вечернее богослужение.

Стартует крестный ход традиционно от истока Волги. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

2 июня крестный ход пройдёт по районному городу и к 09:00 прибудет на литургию в Вознесенский собор. Затем после захода в храм Новомучеников и исповедников российских процессия отправится в Зубцов.

В Зубцове в 17:00 пройдёт вечернее богослужение в Успенском храме. А затем верующие заночуют в старицком Успенском монастыре.

3 июня в 12:30 крестный ход направится в Тверь, а там сядет на теплоход на пристани у горсада и поедет в Калининский район.

В 13:30 для православного люда пройдёт молебен в храме Ктиторской иконы Божией Матери в деревне Красново. К 16:30 участников хода ждут уже на острове Памяти в Твери, где в храме Бориса и Глеба будет вечернее богослужение.

4 июня в 07:30 запланирована транспортировка святынь в Успенский собор (бывший Отроч монастырь). В 11:00 народ идёт от пристани Речного вокзала.

В 12:30 крестный ход встречают на пристани возле монастыря на реке Орша. Там проходит молебен и обход храма.

К 15:30 верующих ждут в посёлке Городня-на-Волге, где также будет молебен.

В 19:00 ход уже должен пройти по городу Конаково. В 20:00 – вечернее богослужение в домовой церкви Михаила Тверского и Анны Кашинской.

5 июня литургия пройдёт в Дубне.

В 17:00 будет всенощное бдение в Преображенском соборе в Кимрах.

6 июня в 7:00 крестный ход прибывает в Кашин.

В 15:30 прибудет в Калязин, завершение крестного хода.

С 6 по 8 июня пройдут главные торжества в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Их проведут в Кашине и Калязине.