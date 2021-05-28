Как защититься от гадюк на даче в Тверской области: советы змеелова

Как обезопасить себя на даче в Тверской области от гадюк, рассказал специалист.

В дачных поселках гадюки обычно выбирают «на жительство» брошенные участки с недостроенными домами, высокой травой, корягами, грудой полусгнивших дров и непересыхающей канавой поблизости, пустоты старого фундамента.

- Огородники часто бросают мусорные мешки и мешки от удобрений, из такой плетеной ткани и полиэтилена. В них создается полутень и парниковый эффект, долго остается роса, конденсат — идеальные условия для змей. И я в любую погоду приходил, брал палку, раскидывал эти кучи и из них забирал гадюк, - рассказал в интервью ТАСС научный сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук, герпетолог и змеелов Владислав Старков.

Также стоит обратит внимание на заросли и высокую траву на участке. От них тоже лучше избавится, особенно, если вас обступил лопух и борщевик. Помочь от змей может и заземленный забор, например, из профнастила.

- Сейчас, например, в Тверской области продают в некоторых районах участки под дачи — гектарами, а я знаю, что там полно змей. Вижу — разметка под участки вдоль реки, а там по берегу — массовые зимовки гадюк, я там по 200 штук за один день ловил. И там люди покупают землю, - отмечает Старков.

Как вести себя при встрече? Летом на глаза, как правило, попадаются беременные самки, которые греются на бревнах или камнях. Солнечные ванны они предпочитают принимать ранним утром, чтобы не сталкиваться с человеком. В июле - августе гадюки не агрессивны (не то что весной, в период брачных игр). Заслышав наши шаги, стараются сбежать.

Поэтому главное - не делать резких движений, не приближаться и не трогать их руками. Не то змеюка испугается и со страха начнет кусаться. Не хватайтесь за палку, а дайте гадюке уползти или, подцепив кочергой, отнесите ее подальше от дома.

Правда, через некоторое время она снова может вас побеспокоить.Чтобы избавиться от змей навсегда: надо уничтожить их укрытия: разровнять землю (чтобы не было нор), скосить на участке траву, убрать с него пни, коряги и старые доски, переложить поленницу и сжечь трухлявые дрова. Кроме того, нужно перетравить на даче мышей - лакомство гадюк.

ВАЖНО

Что делать, если змея укусила

При укусе змеи нужно сразу принять любое антигистаминное лекарство в обычной дозировке и пить как можно больше воды, чтобы облегчить аллергическую реакцию. Можно обработало рагу антисептиком и наложить шину, если укус пришёлся в руку или ногу, чтобы замедлить распространение яда. Потом срочно ехать в больницу: там введут антидот.

Отличительные особенности окраса гадюки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.