Памятник Сталину и цирк-шапито, в котором начал карьеру Юрий Никулин, - такой Тверь осталась лишь в воспоминаниях и на старых фотоснимках

Реликвии из прошлого: памятник генсеку и старый шапито. Снимок сделан в калининском горсаду. Фото: Лариса Киреева.

Монументы из камня и металла создаются на века. Но жизнь их бывает так же скоротечна, как и век человеческий. Под влиянием эмоциональных порывов или по велению доктрины они возводятся и точно так же исчезают.

Уже не многие скажут, сколько в Твери в своё время существовало памятников «отцу народов» Иосифу Сталину. Старожилы припоминают, что их было пять. Два самых посещаемых располагались на проспекте Чайковского и в городском саду.

Фотографию, запечатлевшую монумент в горсаду, прислала нам в редакцию читательница «КП»-Тверь» Лариса Киреева. Этой публикацией мы продолжаем акцию «Дворы нашего детства».

Фото действительно уникальное. На снимке сразу две реликвии из прошлого: памятник генералиссимусу и старый цирк-шапито.

Фото из личного архива читательницы «КП»-Тверь» Ларисы Киреевой, предположительно конец 50-х - начало 60-х годов прошлого века.

Лариса Киреева пишет: «Огромное спасибо за публикацию «Такая Тверь осталась только в памяти жителей и на фотографиях». Сразу же захотелось пересмотреть свой семейный фотоархив. Нашла фотографию, на которой моя мама Лидия Николаевна Владимирова (справа) с нашей соседкой по коммунальной квартире Татьяной Васильевной Королёвой сфотографированы около памятника И.В. Сталину в горсаду. На заднем плане - цирк-шапито. Точную дату съемки назвать не могу. Примерно 1962-63 годы».

Фото может быть и чуть более ранним. Памятники покойному генсеку начали массово сносить при Хрущёве ещё до начала 1960-х: культ личности Никита Сергеевич развенчал на XX съезде КПСС в 1956 году. Тогда-то и был запущен процесс сносов по всей стране, продлившийся до начала 1960-х.

Цирк-шапито в городском саду Калинина был построен в начале 1930-х. Пережив оккупацию 1941 года и пожар 1949-го, несколько раз восстановленный и перестроенный, цирк просуществовал до 1971 года. Именно здесь начал свою карьеру великий артист Юрий Никулин. В 1950 году вместе с напарником Михаилом Шуйдиным он впервые вышел на манеж калининского шапито как самостоятельный клоун. Здесь он сделал свои первые шаги в актёрском искусстве, завоевав впоследствии всенародную любовь.

Последнее выступление Никулина в клоунском гриме тоже прошло в Твери. Уже не в шапито, а на арене нового каменного калининского цирка 21 декабря 1981 года.

Кстати, памятника Юрию Никулину в нашем городе до сих пор не поставили. Идею увековечить память об этом потрясающем артисте озвучила тверская «Комсомолка» ещё в 2010-м. Тогда нас поддержали жители города и артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Но с тех пор появился лишь закладной камень под монумент - его установили в 2014-м перед Тверским цирком.

Очевидно, не появится памятник и в этом году. А жаль, ведь именно в 2021-м исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина - Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, кавалера двух орденов Ленина, ветерана Великой Отечественной войны...

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