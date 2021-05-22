Сокровища земли тверской: В Тверском музее открылась выставка кладов

На новой выставке посетителям расскажут о кладах, найденных в Тверской области. Фото: из архива Тверского государственного объединённого музея

На новой выставке «Тверские клады» представлено 30 кладов, в которых хранятся ценности с I века нашей эры до 20-х годов XX века. Небольшую с виду экспозицию продумывали около года. Теперь тверичане могут увидеть – какие тайны были спрятаны в кубышках, кувшинах, горшках в земле и в тайниках на чердаках, под фундаментами и в стенах домов… В витринах также несколько кладов, найденных археологами с 1960 по 2014 годы.

Всего на небольшой площади Детского музейного центра Тверского музея представлено больше двух тысяч предметов. И это лишь часть богатств, которые находятся в хранилищах музея. В таком объёме клады представлены впервые. Сотрудникам музея потребовалась неделя только для раскладки монет в витринах, а собирали, реставрировали и изучали предметы выставки многие годы.

– Вот здесь 1202 советские серебряные монеты 1920-х годов и кувшин, в котором они были найдены в Бежецке в 2014 году, – рассказывает заведующая сектором отделов фондов, хранитель фондов «Нумизматика» и «Драгметаллы» Тверского государственного объединённого музея Надежда Чекунина.

Все экспонаты грамотно скомпонованы. Фото: из архива Тверского государственного объединённого музея

В кратком описании выставки указано: «по времени тезаврации эти кладовые комплексы датируются X – началом XX века». Как я понял, это значит, что они были сокрыты в эти века, но среди предметов этих кладов оказались даже римские монеты начала первого тысячелетия нашей эры.

Оказывается, по Тверской земле в разное время были разбросаны античные монеты и восточные дирхамы, русские серебряные денежные слитки, монеты проволочного чекана. Попав на экскурсию, можно узнать все подробности судьбы железных и бумажных денег, обнаруженных в нашем регионе.

Кстати, если кто-то полагает, что найти клад в нынешнее время уже невозможно, то это не так. Один из экспонатов выставки – ценности времён Ивана Грозного – нашли в 2014 году при археологических раскопках на улице Софьи Перовской.

Часть кладов нашли буквально несколько лет назад. Фото: из архива Тверского государственного объединённого музея

– Сгорела постройка, в ней нашли несколько комплексов монет. Может, хозяин погиб, может, ещё что-то произошло… Это где-то середина XVI века. После похода Ивана IV на Тверь в 1569 году этот участок Затьмацкого посада города не застраивался вплоть до середины XVIII века. Замечательно сохранилось всё, нашли даже фрагменты кожаной сумочки с замочком и поняли принцип, как он закрывается, – пояснила Надежда Чекунина.

Но не выставкой единой. Для юных посетителей музея организуют мастер-классы по изготовлению кубышки – маленького глиняного сосуда с узким горлышком, где в старину хранили деньги. Для современных детей пусть настоящие деньги, а не лежащие на электронной банковской карте, уже несколько непривычное дело, они с радостью лепят себе копилки. Кстати, функциональные.

– Деньги интересуют современных детей не меньше, чем их родителей. Кстати, в Тверской области клады также нередко находили школьники, – прокомментировала заведующая детским музейным центром Елена Полозова. – И мы в нашей гончарной мастерской тоже будем лепить кубышечки. Как думаете, с каких монет сейчас дети начинают копить?

Открытие выставки «Тверские клады» привлекло много посетителей. Фото: из архива Тверского государственного объединённого музея

– Не меньше, чем с десятирублёвых!.. – предполагаю я.

– А они туда помещаются. Если что-то потребуется, то «копилку» можно разбить и денежки употребить по назначению. А потом прийти к нам новую слепить, – с улыбкой заметила Елена Анатольевна.

Действительно. Нынче копить деньги в материальном эквиваленте кажется бессмысленным.

Обрезки серебряных монет. Фото: из архива Тверского государственного объединённого музея

А вот искать клады ещё возможно. Если вы и нашедший клад, и владелец земли, где он был обнаружен – тогда можно претендовать на половину стоимости найденных ценностей. Если нет, то 25% придется отдать землевладельцу.

Правда, автор экспозиции, человек, долгие годы профессионально изучающий нумизматику, Надежда Чекунина за последние 17 лет встречала лишь двух счастливчиков, обнаруживших спрятанные сокровища. В музей эти клады, к сожалению, так и не были переданы.

Выставка будет представлена три месяца – до 22 августа. Также те, кого интересует нумизматика, с 24 по 28 мая смогут посетить XXI Всероссийскую нумизматическую конференцию, которая пройдёт на базе Тверского музея и Библиотеки имени Горького. Масштабный форум приурочили к празднованию 155-летия Тверского музея.