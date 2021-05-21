«Сохранил социальную направленность»: В Тверской городской Думе прошли публичные слушания об исполнении бюджета Твери за 2020 года

В Тверской городской Думу прошли слушания об исполнении бюджета за 2020 год. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В бюджет города Твери за 2020 год поступило 9,4 миллиардов рублей, расходы составили 9,8 миллиардов рублей. Дефицит – 334,7 миллиона рублей. На бюджетные процессы, как и на многие другие, повлияла пандемия коронавируса. Особенно тяжёлыми были март и апрель 2020 года, но к концу отчётного периода ситуация стабилизировалась

Заслушивали доклад сотрудников Администрации Твери коллеги-депутаты из Гордумы и Заксобрания области, общественники, сотрудники правоохранительных органов, а также представители городской Общественной палаты. Говорили чётко и по делу, выводы о проделанной работе сделают в течение 10 дней.

– Прошедший 20-й год был непростым. Пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в работу муниципальных и городских органов власти. Были введены жёсткие санитарные нормы, отразившиеся на жизни города. Помимо запланированных расходов, бюджет должен был изыскивать средства на недопущение распространения коронавируса, – констатировал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. – Это было и приобретение дезинфицирующих средств, и термометров, и рециркуляторов.

Бюджет был «напряжённым», но практически все взятые обязательства выполнили. В форме бюджетных трансферов город получил пять с половиной миллиардов рублей, два из них пошло на нацпроекты.

– В частности, мы завершили строительство двух серьёзных объектов – школа в Брусилово на 1224 места и детский сад на Октябрьском проспекте на 100 мест. Привели в порядок более 60 километров дорожной сети, выполнили капитальный ремонт двух мостовых переходов – Бурашевский и Тьмацкий. Большая работа шла по ремонту дворовых и общественных территорий как по ППМИ, так и по нацпроектам. По нацпроекту «Экология» идёт практически новое строительство водовода до Восточного моста и реконструкция водоочистных сооружений, – рассказал и.о. главы Твери Алексей Жучков.

Основной доклад по поводу бюджета, который сохранил социальную направленность, делал заместитель главы Твери Андрей Гаврилин. Он отметил, что из 14 муниципальных программ 10 реализовали эффективно.

Заслушивали доклад сотрудников Администрации Твери коллеги-депутаты, общественники, сотрудники правоохранительных органов, а также представители городской Общественной палаты. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Несмотря на спад выпуска продукции со второго квартала 2020-го, в конце года мы вышли на уровень, превышающий 19-й год по объёмам нашего промышленного производства. Город справился! В части отраслей наблюдается рост, но часть производителей пока отстают из-за того, что действуют ограничениям по поставкам необходимых ресурсов из других стран, – рассказал замглавы города Андрей Гаврилин.

Из-за режима самоизоляции во второй половине года в Твери резко увеличилось количество безработных – с официально зарегистрированных 500 человек до семи с половиной тысяч. В тоже время пандемия способствовало тому, что часть работников вышло из «серой сферы» и трудоустроилась официально. Временно безработных поддержали материально, многие из них нашли вакансию. К концу года их число снизилось до двух тысяч.

В городской бюджет по-прежнему высоки налоговые поступления. В 2020-м эта сумма превысила два целых восемь десятых миллиардов рублей. В тоже время на поддержку социально значимых предприятий направили 22,5 миллиардов рублей. Это крупнейшие меры поддержки за 20 лет.

Помогли и малому бизнесу. В этой сфере в Твери работают около 70 тысяч. Меры поддержки подразумевали не только временные выплаты, но также на городском уровне отсрочку по арендной плате и корректирующий коэффициент на налоги.

Турпоток в город не снизился. Гости города всё также готовы были посещать достопримечательности Твери и вкладывать в это деньги.

Что касается адресной инвестиционной программы, то она составила 808,6 миллиона рублей и была направлена в различные сферы – коммунальная, городская среда, помощь нуждающимся гражданам и т.д.