Сколько можно заработать в месяц таксисту в Твери

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Главный транспорт Твери — фирменные синие автобусы «Транспорт Верхневолжья». Трамваи и троллейбусы закрыли пару лет назад. На фоне этого такси стало полноценной частью общественного транспорта. Семье из трех-четырех человек иной раз дешевле вызвать машину, чем поехать на автобусе.

О перевозках говорим с руководителем тверского филиала таксопарка «Транском» Алексеем Матвеевым.Это один из самых крупных парков города — 75% арендных машин Твери отсюда.

ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ ЗА РУЛЕМ

В 2021 году в Твери остались службы такси, которые работают по старинке через диспетчерскую. Но большинство парков ищут партнеров среди федеральных агрегаторов.

— Мы сотрудничаем с Яндекс.Такси. Известная компания, которая умеет привлекать водителей. Плюс удобное приложение для пассажиров. Альтернативы им я не вижу. Большой пассажиропоток — это прежде всего интересно водителям в финансовом плане. Если движение — жизнь, то движение таксистов — прямой заработок, — рассказывает Алексей Матвеев.

Сейчас в такси приходят работать из разных сфер. По словам собеседника, недавно был поток экс-сотрудников Тверского вагонзавода. Предприятие недополучает заказов и вынуждено сокращать людей. Такси же дает им возможность содержать семью.

— Разные люди идут. Вчера зарегистрировался мужчина на Mercedes GLK. Будет работать на тарифе «Эконом», потому что других в Твери пока нет. Многие идут в такси, чтобы подработать, но потом видят, что можно иметь стабильный доход и остаются надолго. У нас есть водитель, который раньше выступал в опере — Сергей Сорокин. Карьеру на сцене он завершил, хотя очень любил выступать. Пошел в такси и «зацепился». Есть актер, который снимался в сериале «Лесник» (2011 — 2014) — не буду называть его имя. Уже на вторую неделю он начал выдавать отличные показатели — 20 000 рублей чистыми заработал за семь дней.

Такси принимает не только бывших актеров и певцов. В Твери могут работать водители с инвалидностью, которым здоровье позволять водить машину.

— У нас есть водитель с протезом ноги. Давно работает, уже накопил на новый Solaris за 1,1 млн рублей — исключительно для работы купил. Есть глухонемой водитель. Таким людям сложно где-то еще найти работу, а такси дает возможность хорошо зарабатывать на равных со всеми, — объясняет директор парка.

КАК ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ

Для работы водители могут брать машины в аренду — самые популярные Hyundai Solaris и KIA Rio. Но руководитель таксопарка Алексей Матвеев считает, что в нашем городе на своем авто работать выгоднее. Особенно, если обклеить его в фирменные знаки Яндекс.Такси — так ниже комиссия.

Мы подошли к разговору о доходах таксистов в Твери. Цифры очень удивили.

— Недавно смотрел отчет одного из наших водителей — 194 тысячи рублей «грязными» за апрель. После всех комиссий и оплаты аренды у него осталось более 140 тысяч рублей. И это все на тарифе «Эконом». Просто человек научился работать, такие показатели у него весь год, — говорит Алексей Матвеев.

Что значит «научился работать»? Просим поделится секретами для тех, кто хочет зарабатывать в такси.

1. Выходить на линию в 6:00 — когда все едут на работу, на вокзалы. Пиковые часы длятся до 10:00. В это время можно совершить много поездок по повышенному тарифу.

2. Вечером стоит вернуться к работе к 16:00. Пассажиры в Твери активно заказывают машины до 23:00.

3. Днем и ночью также можно работать — цена для пассажиров снижается, но из-за свободных дорог поездки проходят быстро, а значит можно взять свое числом.

4. Самые «хлебные» дни — пятница и суббота. Выходной лучше устроить среди недели.

— Для водителей Яндекс.Такси предлагает своего рода субсидии. Доплаты за число совершенных поездок. Они называются гарантированным заработком. Какая-то поездка клиенту может обойтись недорого, а водителю за нее начислят бонус. Если выполнять число поездок, которые указывает программа, например, 10 — 20 в день, плюс следовать рекомендациям выше, то за день у водителя выходит до 4000 рублей чистыми.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Заглянули в кошелек к таксистам

После интервью с руководителем автопарка, мы захотели верифицировать информацию о заработках. Проще говоря, найти реальные подтверждения словам директора. О своих доходах прямо говорить не принято. Поэтому мы нашли тверских таксистов и представились новичками.

Корреспондента «КП» добавили в закрытые группы водителей в соцсетях. Там выкладывают информацию о пробках, дорожных работах, делятся историями, а иногда обсуждают доходы. Один из свежих постов в группе как раз был про заработки. Те, кто только пришел в такси, интересуются у опытных, сколько можно получать.

Большинство водителей писали советы в духе: «нужно не лениться и на карточку будут падать хорошие деньги». Но пара человек опубликовали скриншоты из своих приложений со статистикой дохода. Поскольку мы действовали «под прикрытием», то публиковать лица и имена водителей не будем — эту информацию на скриншоте скрыли.

Юрий из Твери демонстрирует доход за неделю майских праздников — с 3 по 9 число. Честные 52,5 тысячи рублей. Это уже после вычета комиссий. По диаграммам видно, что и в конце апреля он заработал аналогичную сумму. В день почти 8000 рублей — достойно!

Другой кадр от Виктора. За апрель 197 тысяч рублей. Результат даже выше, чем называл в интервью директор таксопарка. Понятно, что около 30 — 35 тысяч водитель отдаст за аренду авто. Еще нужно оплатить топливо. Однако после этого остается приличная сумма.