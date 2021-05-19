Трубой и лопатой: Губернатор вместе со студентами, кадетами и лесниками засадил елями поляну под Тверью

На плоащди примерно в один гектар высадили свыше 2000 сеянцев. Фото: ПТО

Утром 19 мая в 22 километрах от Твери, рядом с деревней Савино, на обширной поляне, уходящей от шоссе к хвойному лесу, было непривычно многолюдно. Под ярким солнцем и лазурным небом несколько десятков человек при помощи неких как хитрых, так и нехитрых приспособлений сажали там сеянцы ели. Свой вклад в это дело внёс и губернатор Игорь Руденя.

Данная акция была проведена в ознаменование регионального дня посадки леса. Сеянцы сажали кадеты профильного класса «Лесное и лесопарковое хозяйство» тверской школы №16, студенты-лесовики биофакультета Тверского госуниверситета, работники Тверского лесничества, областного Минлеса и «ЛПЦ-Тверьлес».

Сеянец ели и след человека. Фото: Александр ЖМУЛИН

Всего на поле площадью примерно в один гектар было посажено 2300 сеянцев ели обыкновенной. Об этом мне еще по ходу действа поведала скромная, но общительная сотрудница Минлесхоза региона.

Меня заинтересовала некая красная труба с ручками с чем-то вроде педали.

- А что за приспособлением вы пользуетесь? - поинтересовался я у сотрудницы Минлесхоза.

- Это придуманная финнами посадочная труба. Применяется для посадки сеянцев с закрытой корневой системой. То есть тех, что выращены в специальном субстрате и предназначены для посадки с комом земли.

Та самая труба в руках у мужчины на первом плане. Фото: Александр ЖМУЛИН

При этом часть тех, кто трудился на поляне, пользовались приспособлениями попроще - лопатами с горизонтальной прямой ручкой в навершии рукоятки.

- Это сажальный меч Колесова - такая лопата для посадки сеянцев или саженцев, - опять же просветили меня, городского невежду.

Парень из "лесного" класса пользуется мечом Колесова. Фото: Александр ЖМУЛИН

Погуглив, я узнал, что этот самый «меч» был изобретён аж в 1883 году директором Харьковского земледельческого училища Александром Колесовым. Предназначался в первую очередь для посадки саженцев сосны на песчаных почвах. К нашему суглинку тоже неплохо подходит. Во всяком случае, ребята на поле орудовали этим инструментом пусть и помедленнее, чем хитрой финской трубой, но тоже весьма эффективно.

Губернатор, к слову, выбрал для себя все-таки трубу.

Игорь Руденя приехал на посадку леса в костюме, что, впрочем, не помешало ему помочь ребятам. Затем он дал комментарий СМИ. Фото: ПТО

Испробовав агрегат в деле, Игорь Руденя подошел к представителям СМИ. Сообщил, что региональный день посадки леса проводится в регионе с 2011 года. Уточнил, что в 2021-м акция приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

- Эта акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам. В течение пяти лет мы являемся регионом номер один в Центральном федеральном округе по объемам лесовосстановления, - добавил Игорь Руденя.

Губернатор также осмотрел несколько машин лесохозяйственной техники, закупленной по нацпроекту «Экология». Их выставили к приезду главы региона на другой стороне дороги.

Справка «КП»

Тверская область на протяжении пяти лет занимает первое место в ЦФО по объёмам лесовосстановления. С 2016 по 2020 год посажены саженцы и сеянцы на площади 85,2 тыс. га.

В 2021 году планируется высадить 30 млн саженцев на площади в 10 тыс. га. Как сообщил нам министр лесного хозяйства Тверской области, на 65-70% эта работа уже выполнена.

В соответствии с лесным планом в регионе в ближайшую пятилетку планируется восстановить леса на площади в 88 тыс. га.