Досуг в Твери с 19 по 26 мая: классика и природа, "Маленький принц" и "Река", анимация и сиреневый фестиваль

В грядущие несколько дней будет, что послушать, куда съездить и вообще весело провести досуг. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОНЦЕРТЫ

Музыка и природа, «Маленький принц» и сам Пушкин

Тверская филармония вновь приготовила серию интересных концертов для любителей хорошей музыки.

20 мая в 18:30 филармония приглашает не в свои стены, а в Ботанический сад ТвГУ (переулок Шевченко, 16). Там состоится музыкальное представление «Когда цветет в садах жасмин» из цикла «Музыка сада».

Среди прекрасных растений выступят заслуженная артистка России Татьяна Скворцова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Кирилл Киселев (скрипка), Татьяна Николаенко (гитара), Ольга Орлова (фортепиано).

Ведущий - директор Ботанического сада Юрий Наумцев.

В программе: песни о любви, аргентинское танго, произведения таких композиторов, как П.И. Чайковский, Н. Досталь, Дж. Виетти, А. Пьяццолла, И. Дунаевский, и многих других.

Бронируйте билеты по телефонам: 34-64-34, 35-69-14.

Стоимость билетов на концерт: 200 рублей.

Входной билет в Ботанический сад обязателен, приобретается отдельно!

22 мая в 12:00 филармония приглашает на музыкальное представление - сказку с оркестром «Маленький принц» по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери.

Играет струнный квинтет «Ad Libitum» Тверской академической филармонии.

Чтец - член Союза композиторов России Сергей Левин.

Песочное шоу - Катарина Лав.

Стоимость билетов: 450 рублей.

24 мая в 18:30 на сцене Тверской филармонии выступят симфонический оркестр и академический хор Белгородской государственной филармонии.

В программе: Г. Ломакин. Кантата «Stabat Mater». М.И. Глинка. «Ночь в Мадриде». П.И. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром.

Стоимость билетов: от 400 до 600 рублей.

26 мая в 18:30 в филармонии начнется концерт к дню рождения выдающегося отечественного композитора Николая Сидельникова и великого поэта Александра Пушкина.

Напомним, что Николай Сидельников был уроженцем столицы Верхневолжья: родился в семье тверских музыкантов.

На сцене выступят музыканты губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», губернаторский камерный хор «Русский партес» (дирижер - Андрей Кружков).

Чтец - народный артист РСФСР Леонид Кулагин.

В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган).

В программе: Н. Сидельников. Оратория-реквием «Смерть поэта» на стихи М.Ю. Лермонтова (транскрипция для смешанного хора, чтеца и камерного оркестра). Это первое исполнение в Твери!

Стоимость билетов: 400 рублей.

Филармсония ждет гостей. Фото: Тверская филармония

"Река" повернет вспять

21 мая в 19:30 клуб BIGBEN приглашает на выступление динозавров "тверского" рока группы "Река".

Организаторы пишут: "Идея этого концерта витала уже давно. Более мягкое звучание песен, которые игрались в период от первого концерта до года эдак 2005. Что, если гитарные партии заменить клавишами, скрипками, флейтами, барабаны сделать мягче в звучании и т.п...? И как говорится, если очень хочется, то получается!"

Будет представлена программа "Полный Назад!". "Река" сыграет давно не игранные песни в новых аранжировках.

Цена билетов: 400-500 рублей.

Будет представлена программа "Полный Назад!". "Река" сыграет давно не игранные песни в новых аранжировках.

ФЕСТИВАЛИ

Когда цветет сирень

22 мая на территории Мемориально-художественного музея Валентина Серова в Домотканово вновь состоится усадебный праздник «Сиреневое Домотканово».

В свое время эта усадьба оставалась своеобразным культурным центром, подобным «Абрамцево» С.И. Мамонтова и «Талашкино» княгини М.К. Тенишевой. Здесь бывали известные и талантливейшие художники.

Гостей фестиваля ожидают костюмированное открытие, конкурс-пленэр молодых художников, концерт, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, «поэтическая беседка», «книжный шатер», катание на лошадях и многое другое!

Начало мероприятий в 11:00, окончание - в 16:00.

Справки по поводу билетов наводите по телефону: 8-903-034-33-11.

На этом фестивале сиреневое настроение вам обеспечено. Фото: ТОКГ

ЛЕКЦИЯ

Первые на Луне

23 мая в 14:00 центр современной культуры "Рельсы" приглашает на лекцию "Первые на Луне: история французской анимации".

Спикер: Сергей Коровашков – популяризатор кино, куратор кинопрограммы на Рельсах

Организаторы пишут: "Мало кто знает, но французы и в создании мультфильмов долгое время были впереди планеты всей. Здесь не было своего Голливуда, как в США. Анимация Франции не такая узнаваемая, как, скажем, японская, однако за 130 лет существования она прошла потрясающий и яркий путь, открыв миру новых оригинальных авторов, и обретя свой неповторимый облик".

Возрастные ограничения: 12+

Цена: 300 рублей.

Записаться можно на сайте центра.