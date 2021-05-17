Коронавирус в Твери, последние новости на 17 мая 2021: в регионе обещают аномальную жару, медики спасли жизнь мужчине с инфарктом

Аномальная жара ждет жителей Тверской области в середине мая Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 032 случаев заражения COVID-19 (+74 за сутки).

Выздоровели 38 647 жителей региона (+17 за сутки).

Изолированы 1423 больных (+55).

Умерли 962 человека (+2).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 308 заболевших (+24 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2962 (+4),

Ржев - 2251 (+4),

Вышневолоцкий городской округ - 21848 (+4),

Калининский район - 1704 (+5),

Торжок - 1622 (+2),

Кимры - 1619 (+2),

Бологовский район - 1043 (+7).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 120 183 человека. На утро 16 мая привито 392 человека.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

В Твери единственная женщина-водитель скорой помощи Анастасия Старикова и врач неотложной бригады Мирзамет Максимов спасли жизнь 73-летнего пенсионера. Мужчина обратился за помощью с гипертоническим кризом. По прибытию на ЭКГ у него была диагностирована острейшая фаза инфаркта миокарда.

- Пациент был незамедлительно доставлен в Региональный сосудистый центр Тверской Областной клинической больницы, - сообщила группа Тверской скорой медицинской помощи.

Мужчине вовремя оказали помощь. Сегодня он чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Медики оперативно оказали мужчине помощь Фото: vk.com/tver_03

В начале недели синоптики спрогнозировали аномальную жару в Тверской области. В понедельник, 17 марта, в дневные часы воздух прогреется до +28 градусов, ночью +12... +17.

Жара продержится в Верхневолжье до среды. К четвергу, 20 мая, по предварительному прогнозу, посвежеет до +21 градуса днем, ночи будут теплыми +9... +14.

В жару не забывайте о правилах безопасности: используйте средства защиты при пребывании на солнце, пейте больше воды и старайтесь держаться в тени, поддерживайте прохладную температуру в помещении и реже открывайте окна.