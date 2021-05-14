Возвращение в лагеря: Министры правительства лично будут ездить на открытия организаций для летнего отдыха детей в Тверской области

Губернатор озадачил руководителей ведомств правительства региона по поводу подготовки лагерей к приему детей. Фото: Александр ЖМУЛИН

В прошлом году в июне, июле и августе в летних лагерях для детей в Верхневолжье было до жути тихо и безлюдно. Пандемия внесла свои коррективы. Однако, в 2021-м такого не будет — в регионе решено не лишать детей загородного лагерного отдыха. А до него осталось не так уж и много времени.

На заседании областного правительства 14 мая главным в повестке был вопрос подготовки к этой самой летней кампании.

Губернатор Игорь Руденя начал с самого актуального - особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во всех лагерях, санаториях и других местах для детского отдыха в регионе.

Губернатор начал заседание с актуального. Фото: ПТО

- Поручаю Министерству образования Тверской области, главам муниципалитетов вести постоянный мониторинг работы детских лагерей в течение всего летнего периода, - сказал Игорь Руденя.

Минобру и Минздраву региона поставлена задача обеспечить все детские лагеря масками, другими средствами против коронавируса и иных инфекционных заболеваний. Должны быть заранее отработаны действия медиков и всего персонала в случае заражений.

- Необходимо, чтобы каждый детский лагерь не просто был закреплён за местным лечебным учреждением, но чтобы из больницы в лагерь еженедельно приезжали для проверки ситуации заместители главврача или другие специалисты, - обратился к министру здравоохранения губернатор.

Игорь Руденя также указал на то, что за областными министрами должны быть закреплены определенные лагеря, и они обязаны лично, вместе с представителями МЧС и Роспотребнадзора, съездить туда на открытие и убедиться, что к приему детей все организовано, как надо.

Еще один важный момент - все специалисты в лагерях (как педагогические, так и медицинские работники) должны быть привиты от коронавируса. А это свыше 4 тысяч человек. Для этого в течение нескольких дней будет организована отдельная процедура вакцинации.

Губернатор также акцентировал - несмотря на ограничения, должны быть созданы все условия для содержательного отдыха детей. В частности, предусмотрены поездки школьников на Ржевский мемориал и в Тверской императорский дворец, а также - встречи с известными культурными деятелями и спортсменами Верхневолжья.

Графика: ПТО

Всего на организацию летнего отдыха детей в регионе в этом году направляется свыше 495 млн рублей. Для сравнения — в 2019-м выделялось более 300 млн.

Отдохнуть в лагерях и санаториях смогут почти 53 тысячи детей. При этом в лечебных целях в санатории отправится 3180 человек из них.

Свыше 11 тысяч путевок должны получить ребята из семей, находящихся в непростой жизненной ситуации. Часть расходов на это берет на себя регион областного бюджета выделено свыше 41 тыс. рублей. В итоге большинство таких детей - 9255 человек - обеспечат отдыхом в пришкольных лагерях, 1128 отправится в загородные, 763 - в палаточные или походы.

В большинстве лагерей уже проведены опашки и акарицидные (против клещей) обработки территорий.

Все лагеря и другие места отдыха должны полностью подготовиться к приему детей до 30 мая. И пока всё идёт по плану.