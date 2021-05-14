Словно героиня советского кино: Контролёр из Твери проверяет по 60 автобусов за смену и бодрости духа не теряет

Знакомьтесь, контролёр Надежда Бабаева (слева) с напарницей Светланой Крежовой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Контролёров в общественном транспорте многие недолюбливают. Толкаются они, понимаешь, в битком набитом автобусе, от мыслей о сущем отвлекают. Ещё и красней, если вдруг заплатить за проезд «забыл». Поговаривают, что в контролёры добрые люди не идут – какой хороший человек выдержит, когда на него круглый день с раздражением смотрят.

При этом мы знать не знаем, а чем ещё занимаются контролёры, кроме «проверки билетиков», каков их труд, и что они сами думают о пассажирах и своей профессии.

«КП»-Тверь» провела несколько часов вместе с контролёром «Транспорта Верхневолжья» Надеждой Бабаевой, и поговорила о труде контролёра, особенностях профессии и «зайцах», конечно.

Надежда Бабаева проверяет оплату проезда тверскими пассажирами почти год. Фото: Виктория ТУШКОВА

НАДЕЖДА

Наша героиня – контролёр просто образцовый. Звонкий голос, но мягкие, даже ласковые, интонации. Задорный, располагающий взгляд. Внимательная, опрятная, дисциплинированная – эталонная героиня советского кино. Ещё явственно читаются в Надежде черты педагога – учителя, а может воспитателя (это, как дочь педагога, я за версту чую).

Оказалось, в своё время Надя училась на педагогическом, правда, закончить его по семейным обстоятельствам не смогла. Но в школе успела поработать – вела группу продлённого дня и была заместителем директора по воспитательной работе. Жила Надежда тогда в Андреаполе.

Контролёром в «Транспорте Верхневолжья» Надежда Бабаева работает почти год – с тех пор как переехала в Тверь. На вопрос о самом приятном в профессии, отвечает: «Работа с людьми! Я пассажиров люблю». Хотя и на вопрос о самом сложном, Надежда говорит примерно это же: «Ситуации и люди разные бывают…» А ещё признаётся, неохотно, под моим напором:

- Да, случается и нагрубят… Но ничего ужасного никогда не было. Конфликтов допускать нельзя, приходится находить подход к разным людям – работа такая.

Надежда всегда выглядит опрятно - работа то с людьми! Фото: Транспорт Верхневолжья.

ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ НА НОГАХ

Смена контролёра длится 12 часов. Всё это время, за исключением часового обеденного перерыва, проходит на ногах. Покататься, сидя в автобусе, не удаётся: за день нужно успеть проверить шестьдесят машин.

Работают два через два. Всегда в паре с коллегой. Напарницу Надежды зовут Светлана.

Смена начинается с формальных процедур. Старшие контролёры раздают всем выходящим на линию электронные планшеты для связи и кассовые аппараты – ими проверяют банковские и транспортные карты. Если пассажир добросовестно приложил свою карту к валидатору при входе в автобус, на экране аппарата при проверке высветится зелёная галочка. Никакой другой информации контролёр не видит и деньги при помощи этого аппарата списать с карты не может (об этом переживают некоторые пассажиры).

- Обращаем внимание на манеру вождения, на билеты, останавливает ли на всех остановках. Если заметите нарушения, всё это выкладывайте в чат. С пассажирами не конфликтуем, - выдачу кассовых аппаратов сопровождает ежедневный инструктаж.

Получив аппараты и дорожные карты, контролёры отправляются на назначенный маршрут. Добираются самостоятельно – другими автобусами.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

В этот раз Надежде и Светлане выпало проверять автобусы 211-го и 154-го маршрутов. Конечно, машины не следуют одна за другой. А значит, чтобы не терять времени, попутно дамы проверяют и остальные автобусы, проходящие мимо.

Просто покататься нельзя - если закончена работа здесь, нужно пересаживаться в другой автобус. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Проверять билетики» - лишь малая часть обязанностей. Контролёр следит, не нарушает ли каких-либо правил водитель. Если заметит нарушения – сообщит в автотранспортное предприятие. С водителем проведут беседу или накажут построже. Контролёр считывает с кассы водителя информацию о пассажиропотоке, вычисляет процентаж безбилетников и безмасочников. Контролирует работу табло и валидаторов, проверяет состояние информационных наклеек внутри автобуса – чтобы всем пассажирам информация была доступна и понятна.

УСПЕТЬ ЗА ОДНУ ОСТАНОВКУ

Данные о пассажиропотоке, безбилетниках и безмасочниках прямо в автобусе фиксируются на бумаге для будущего анализа. Сообщения о каких-либо неполадках сразу отправляют старшим контролёрам в общий чат, дабы техническую проблему как можно скорее решили.

Если пассажиров мало, всё это нужно успеть, пока автобус проезжает одну остановку. Когда машина едет битком, контролёры могут выйти через две или три остановки. Дольше задерживаться нельзя – время не ждёт.

- Обычно кто-то один из нас проверяет билеты, а другой всё записывает, но если пассажиров много, мы проверяем билеты вместе, - рассказывает Надежда.

Данные о безбилетниках и безмасочниках вписывают в специальные отчётные листы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Между делом дамы успевают помочь пассажирам: объяснить молодой маме с коляской, почему заблокирована её карта, придержать коляску, пока девушка идёт с наличкой к водителю, объяснить пожилому мужчине, где его остановка.

- Водитель! У Мигаловского моста предупредите мужчину, что ему выходить! – кричит Надежда, выходя из салона.

БЕЗМАСОЧНИКИ...

- Добрый день! Контроль! Масочки наденьте, пожалуйста! – приветствует пассажиров Надежда.

К тем, кто не расслышал, обращается лично.

- Молодой человек, почему без маски? Наденьте, наденьте! Это нужно!

- Да я б с удовольствием, но вот именно сегодня дома забыл, - оправдывается смуглый молодой мужчина.

- А мы вам подарим! – задорно сообщает Надежда, а её напарница выдаёт пассажиру маску.

Смирившись, мужчина натягивает «средство индивидуальной защиты органов дыхания» на лицо. Но сговорчивы не все. Некоторые просто равнодушно отворачиваются к окну и разговор игнорируют. Тут ничего не поделать – конфликтовать с пассажирами нельзя.

...И ЗАЙЦЫ

- Безбилетники постоянно попадаются … то больше, то меньше. В Андреаполе я тоже какое-то время контролёром работала. Там в автобусах платят все. Город маленький – все друг друга знают. Не заплатить стыдно, - вспоминает Надежда.

- А в Твери кто чаще всего не платит?

- Молодёжь…

В очередном автобусе оплату проезда проверяет напарница Надежды Светлана, а сама она ведёт отчётность. Мимо нас к выходу стремительно пролетает молодой человек, цедит сквозь зубы: «Сказал же, что прикладывал карту, задолбали!»

Обидно… Но Надежда со Светланой внимания на такое не обращают – никаких нервов не хватит. Почти в каждом автобусе нам встречаются пассажиры, которые на голубом глазу уверяют, что прикладывали карту при входе. Вот только кассовый аппарат контролёров сигнализирует об обратном.

- Приложите ещё раз карту к валидатору, пожалуйста, - вежливо просит Надежда.

Вот она – зелёная галочка, показывающая, что валидатор и карта пассажира в этом автобусе встретились впервые. Что ж, Тверь – не Андреаполь.

Между поездками контролёры обнуляют свои кассы, чтобы в очередном автобусе заново начинать считывать информацию. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО «НАДО»

Поскакав два часа с контролёрами из автобуса в автобус, я окончательно убедилась – работа не из легких. Поясница ноет, ноги в постоянном напряжении – попробуй-ка работать во время движения транспорта почти не держась за поручни! Балансируешь, как на сноуборде.

- Поначалу, было, летала по салону! - смеётся Надежда. – Потом приспособилась. Устаёшь, конечно, под вечер, но ничего.

Отдыхает от праведных трудов контролёр Надежда на огороде. А что, лето не за горами, шезлонг, солнце…

-Грядки! – хохочет. – Сажаем, да пропалываем.

- Как же вы справляетесь с усталостью?

- Есть такое слово «надо», - вспоминает Надежда классическую поговорку. – Надо работать, надо готовить, надо огород сажать. Настраиваешься. Где болит – намажешь мазью. И вперёд! На работе надо работать, а дома уже можно и покряхтеть!

Вот уж действительно, героиня советского кино, думается мне опять. Попрощавшись с Надеждой и Светланой, пересевшими на другой маршрут на очередной остановке, отправляюсь на собственную работу. И лишь выйдя из автобуса, соображаю – за проезд то заплатить забыла! Больше не буду. Негоже таких очаровательных женщин обижать.