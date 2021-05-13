Старый горсад и деревянная школа, которой уже нет, - такой Тверь осталась лишь в воспоминаниях и на фотографиях

Акция «КП»: Дворы нашего детства. Давайте вместе сохраним память о старой Твери! Фото: личный архив Юлии Смирновой.

Старые фотографии из семейных архивов. Рассматривая альбомы, мы улыбаемся и плачем, заново проживаем счастливые моменты. Глядя на пожелтевшие снимки, слышим забытую музыку или чувствуем запахи - внезапного летнего дождя, согретой солнцем травы, собственного дома… И вспоминаем, какой была жизнь, каким был любимый город, с его проспектами, улочками, дворами.

«КП»-Тверь» продолжает рубрику «Дворы нашего детства». Мы публикуем фото из семейных архивов, стараясь сохранить ваши воспоминания о Твери разных времён.

Юлия Смирнова прислала нам в редакцию фотографию горсада. Весёлая компания сидит на лавочке у летней эстрады.

Молодёжь перед эстрадой городского сада, середина или конец 80-х. Фото: личный архив Юлии Смирновой.

«На фото мой папа с друзьями в городском саду. Примерно 32 года назад, а может, и больше...», - рассказывает Юлия.

Как 32 года назад (в 1989-м), так и сегодня, на эстраде городского сада дают концерты артисты - профессиональные и самодеятельные. На лавочках отдыхают уставшие от городских гуляний тверичане, «зависает» молодёжь.

А вот ещё фото из городского сада: 1990-й год, дети позируют рядом с забавными персонажами (кто это - Мальвина с Артемоном?).

1990-й год, дети в горсаду. Фото: личный архив Эльвиры Храповицкой.

Рост маленькой тверичанки на следующем снимке узнать не сложно, достаточно измерить высоту постамента под памятником Пушкину.

1986 год. Девочка позирует перед памятником Пушкину. Фото: личный архив Эльвиры Храповицкой.

Сам памятник вообще не изменился - раскрасив фотографию, вполне можно выдать её за современную.

А вот действительно уникальное фото - школа, которой давно нет. Фотография сделана 1 сентября 1967 года.

1 сентября 1967 года, перед деревянной школой №14 на Благоева. Фото: из личного архива читательницы «КП»-Тверь» Елены.

«Наверное, мало кто помнит, что в Твери (в то время в Калинине) существовала начальная школа № 14. Она была деревянная, одноэтажная и находилась на ул. Благоева д. 3/27. Я отучилась в этой школе четыре начальных класса», - рассказывает читательница «КП»-Тверь» по имени Елена.

Построена школа была в 1910-х годах и носила имя баснописца Ивана Крылова. По воспоминаниям Елены, начальной школой № 14 учебное учреждение стали называть в начале 1930-х. В 1970-х школу закрыли, а здание отдали под бюро обслуживания населения. В середине 1980-х случился пожар и бывшую школу имени Крылова снесли. Сегодня здания с таким адресом в Твери нет.

Дорогие читатели «КП»-Тверь»! Присоединяйтесь к проекту «Дворы нашего детства». Присылайте нам свои фотографии - как старые архивные снимки, так и более современные, запечатлевшие наш город в 80-х и 90-х годах. Отправляйте фото в наши группы в соцсетях VK, FB и OК, на электронную почту gazeta@kptver.ru (с пометкой: Дворы нашего детства).

Опишите обстоятельства, в которых были сделаны фотографии (или хотя бы то, что знаете), и, конечно, ваши чувства, которые они рождают. Если ваши фото не оцифрованы (на бумаге), попросите тех, кто понимает, отсканировать или переснять их. Фотографии мы будем публиковать на сайте kp.ru, а лучшие напечатаем в газете «Комсомольская правда»-Тверь».

Двух владельцев самых интересных архивных фото и воспоминаний будут ждать призы от «КП»-Тверь» и нашего партнёра - квест-экскурсий «Гуляем по Твери». Каждому победителю вручим пригласительные (на две персоны) на увлекательную и очень необычную экскурсию.

Давайте вместе сохраним память о старой Твери!

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