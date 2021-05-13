В Тверской императорский дворец вернулся отреставрированный стол Наполеона

Раритет вернули на свое место. Фото: FB/Сергей Васильев/ТКГ/коллаж

В Тверском императорском путевом дворце есть много весьма интересных артефактов прошлого, среди них и великолепный выкрашенный «под золото» старинный стол Наполеона. Некоторое время дворец был лишен его. Раритет отправился на реставрацию, но теперь вернулся на свое место.

История этого предмета дворцового интерьера весьма примечательна и подернута дымкой таинственности. По преданию, когда-то он принадлежал самому великому Наполеону Бонапарту - благодетелю и ужасу Европы, принесшему немало горя и русскому народу… Возможно, именно за этим столом император Франции с Корсики обсуждал планы по завоеванию России или распивал вино со своей Жозефиной.

Вот он - тот самый стол-подарок Наполеона. Фото: FB/Сергей Васильев

Стол был отреставрирован на средства Сергея Васильева, мецената, председателя совета директоров акционерного общества «Русские фонды». Этот человек известен в нашем регионе тем, что приобрел и восстанавливает из руин усадьбу рода князей Куракиных «Степановское-Волосово» в Зубцовском районе, в полутора часах езды от Твери.

Собственно, сам Сергей на своей странице в соцсети и сообщил о возвращении наполеоновского стола в наш Императорский дворец.

- Когда-то он был подарен самим императором Наполеоном князю Александру Борисовичу Куракину, возглавлявшему тогда русское посольство в Париже, - углубился в историю вопроса меценат. - С началом войны 1812 года и завершением посольской миссии князь покинул Париж, забрав с собой этот шикарный ампирный стол вместе с гарнитуром, и перевез его в свою тверскую усадьбу «Степановское-Волосово». Был очень рад помочь Тверской картинной галерее, где сейчас хранится гарнитур, восстановить этот прекрасный раритет.

«КП»-Тверь» связалась с Сергеем Васильевым и выяснила у него некоторые подробности.

- Тверская галерея вышла не меня с просьбой помочь в реставрации этого раритета. Его не было в бюджете галереи, а объект важный и требовал реставрации. Я поддержал их инициативу. Этот гарнитур до революции принадлежал роду Куракиных и хранился в усадьбе «Степановское-Волосово», которой я владею и которую восстанавливаю. Для меня это очень важно - сохранить усадебное наследие, вне зависимости, где оно сейчас находится, - рассказал нам меценат.

Сергей Васильев уточнил, что над возвращением столу его былого великолепного вида работали специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве. Благодаря этому центру были сохранены тысячи памятников искусства, в том числе, к примеру, некоторые иконы кисти Андрея Рублева, живопись и графика из собраний Дрезденской галереи и галереи Уффици...

Меценат добавил, что с удовольствием продолжил бы помогать Тверской галерее:

- В частности, выражаю заинтересованность в реставрации большого портрета Петра I, картина сейчас в очень плачевном состоянии. А у нас есть старые дореволюционные фотографии этого портрета на стенах усадьбы. Я был бы горд помочь галерее в ее реставрации.

Директор Тверской картинной галереи Татьяна Куюкина сообщила, что великолепный стол Наполеона теперь можно увидеть в Голубой гостиной.

- Что касается портрета Петра I, пока мы конкретно этот вопрос с Сергеем Васильевым не обсуждали.

КСТАТИ

В восстанавливаемой Васильевым усадьбе в Зубцовском районе даже успели провести съемки фильма. Ради этого в Тверскую область приезжал знаменитый на весь мир актер, прославившийся ролями в «Горце», «Смертельной битве» и «Подземке», Кристофер Ламберт. Подробности об этом читайте здесь.