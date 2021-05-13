Поэтесса из Тверской области поучаствует во Всероссийском совещании молодых литераторов

Тверичанка Юлия Агейкина будет представлять регион на Всероссийском совещании молодых литераторов. Фото: из личного архива Юлии Агейкиной.

В IV Всероссийском совещании молодых литераторов, которое состоится в Химках, будут участвовать около трёх сотен авторов в возрасте от 18 до 35 лет из 57 регионов страны. Форум проводят Союз писателей России совместно с Московским государственным институтом культуры. Тверскую область, по результатам отбора, будет представлять поэтесса Юлия Агейкина.

В 2020 году у тверичанки вышел сборник «В пути», поэтическая палитра которого содержит в себе классические стихотворения на любовную, природную и философскую темы. Книгу наградили спецпризом Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева.

– На данный момент, наверное, по зову души, я решила сосредоточиться на произведениях для детей, поэтому подала заявку именно в секцию детской поэзии, где надеюсь почерпнуть много нового для развития своего творчества и, конечно же, вдохновиться, – рассказала Юлия Агейкина, выступающая под псевдонимом Юлия Бойкова.

На Всероссийском совещании пройдут лекции, круглые столы, обсуждения рукописей участников и поэтические чтения. Отдельная программа – для кураторов, критиков и студентов. Лучших из лучших порекомендуют в Союз писателей России и опубликуют в толстых литературных журналах.

Презентация произведений финалистов литературного форума пройдёт онлайн на сайте Совета молодых литераторов.

Также в этот раз на Совещании пройдёт конкурс Лучший молодой писатель России в двух номинациях «Поэзия» и «Проза». За победу до 30 мая поборются 27 претендентов. Четыре финалиста будут вести совместный творческий вечер в Центральном Доме Литераторов. Проголосовать за литератора можно на сайте, где размещены также их работы.

СПРАВКА «КП»

Совет молодых литераторов Союза писателей России – организация, которая находит молодых авторов и помогает им печататься, а также популяризирует современную литературу среди молодёжи. Отделения Совета работают в 30 регионах Российской Федерации. Образована 7 февраля 2017 года. За три с небольшим года в её мероприятиях поучаствовали более пяти тысяч начинающих литераторов.