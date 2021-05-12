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Общество12 мая 2021 1:00

Погода на 12 мая 2021 в Твери: тепло и облачно

Рассказываем, какой будет погода 12 мая 2021
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Какой будет погода в Твери 12 мая 2021, спрогнозировали синоптики.

Какой будет погода в Твери 12 мая 2021, спрогнозировали синоптики.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков 12 мая в Твери будет тёплым и облачном.

Тучки закроют небо во второй половине дня, возможны кратковременные дожди, в первой половите дня - солнышко ещё побалует своим присутствием жителей областной столицы. Температура воздуха днём до +19…+23 градусов. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление -753 мм.рт.ст. Влажность воздуха - 60 процентов.

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