Коронавирус в Твери, последние новости на 12 мая 2021: сезон клещей и работа санавиации в районах региона

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется раз в сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 666 случаев заражения COVID-19 (+70 за сутки).

Выздоровели 38 495 жителей региона (+15 за сутки).

Изолированы 1228 больных (+52).

Умерли 943 человек (+3).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 168 заболевших (+23 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2915 (+7),

Ржев - 2236 (+4),

Вышневолоцкий городской округ - 2179 (+2),

Калининский район - 1686 (+2),

Торжок - 1617(0),

Кимры - 1613 (+9),

Бологовский район - 1031 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 116 039 человек – это 83,1 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 109 362 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

коронавирус идёт на спад, а вот клещи - нет. Сезон этих кровососущих только начинается. С начала года в медицинские организации Тверской области по поводу укусов клещей обратились 399 человек, в том числе 135 детей. За неделю от насекомых пострадали 92 человека, из них 27 детей.

- Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской области. Специалисты ведомства продолжают мониторинг ситуации по клещевым инфекциям.

За прошедшую неделю возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 23 % обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, единичные находки моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Тем временем, для помощи больным коронавирусом приходится задействовать даже вертолёты. В мае вертолеты санитарной авиации Тверской области четыре раза вылетали к пациентам в районы. В больницу скорой медицинской помощи в Твери на вертолете МИ-8 АМТ "Вектор" из Кашинской ЦРБ был доставлен мужчина, пострадавший в ДТП. На вертолетах МИ-8 "Вектор" и МИ-8 МЧС России из Нелидова и Кимр в реанимацию инфекционного госпиталя ОКБ были госпитализированы три пациента с тяжелым течением коронавируса.

Всего с начала 2021 года вертолеты санавиации совершили 117 вылетов, эвакуировано 127 человек, из них семеро детей. Почти половина – пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, на втором месте - с тяжелым течением CОVID-19.

Графика: ПТО

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