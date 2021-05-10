«Мой дед служил в авиации»: заслуженный артист России из Твери Андрей Иванов к Дню Победы исполнил песню про военных лётчиков

В Твери заслуженный артист Андрей Иванов вместе с музыкантами исполнил песню про военных лётчиков. Фото: принтскрин видео

К Дню Победы актёр театра и кино, заслуженный артист России Андрей Иванов совместно с тверскими музыкантами Эмилем Афтаховым (клавиши) и Дмитрием Зайденбергом (гитара) записал клип на песню «Туман, туман» из известного советского фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика». Набросив шинель на плечи и взяв в руки модель самолёта, Андрей Вячеславович спел о лётчиках, которых накрыла пелена тумана.

«Туман, туман, седая пелена.

Далеко-далеко за туманами война…»

Фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика» начинается с того, что на фронтовом аэродроме бомбардировщиков затишье: стоит туман, и поэтому самолёты не летают. Оказалось, что это один из любимых военных фильмов Андрея Иванова.

– Фильм, к слову, почему-то редко транслируют. В нём играют мои любимые артисты Олег Даль, Юрий Толубеев. И песня прекрасная, скажем так, не затёртая. К тому же мой дед по отцовской линии воевал в составе Ленинградского фронта именно в авиации. Он, как Кузьмич из фильма (народный артист СССР, лауреат всех Госпремий, Герой соцтруда Юрий Толубеев), обслуживал самолёты на земле. Встречал их и провожал в бой, – поделился Андрей Иванов.

С клавишником Эмилем Афтаховым, который и предложил записать какую-нибудь песню к 9 Мая, Андрей Иванов знаком уже 20 лет. А вот в музыкальном плане решили посотрудничать впервые. Артист выбрал песню, музыкант помог с аранжировкой. Клип сняли на студии AF studio.

Результатом стала лирическая задумчивая песня, которую Андрей Вячеславович спел своим проникновенным баритоном. Получилось словно размышление о «воздушных рабочих войны», не вернувшихся из боя. К слову, в Тверской области действует одноимённый проект поисковиков, которые разыскивают павших в боях лётчиков. Уже вышло несколько томов книг о судьбах «воздушных рабочих».

В кинофильме «Хроника пикирующего бомбардировщика» песня звучит в исполнении Станислава Пожлакова. Слова к ней написал Ким Рыжов, музыку – Александр Колкер. Интересно то, что на «Туман» не часто услышишь кавер-версии. Одна из самых известных – в исполнении Егора Летова. Но и другие исполнители этой песни тоже прекрасно звучали в своё время: Эдуард Хиль, Виктор Вуячич, ВИА «Самоцветы», Максим Леонидов, Евгений Дятлов, Александр Розенбаум, Сергей Галанин.

Впрочем, тверичан, создавших свою версию композиции о лётчиках, такое «соседство» не испугало. Ведь память о подвиге того поколения общая, а значит, и песни общие.