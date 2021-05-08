Прокуроры Тверской области отчитались о доходах за 2020 год

«КП»-Тверь» ознакомилась с декларациями. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как того требует законодательство, о доходах за 2020 год отчитались прокурор Тверской области Сергей Лежников, его замы, прокуроры районов Твери и Тверской области. Декларации опубликованы на официальном сайте областной прокуратуры.

Прокурор Тверской области

Согласно обнародованной декларации, доход прокурора Тверской области Сергея Лежникова за 2020 год составил 3 млн 708 тыс. 841 рублей. Это меньше, чем год назад: за 2019 год областной прокурор зарегистрировал 4 млн 69 тыс. 651 рубль.

Прокурор Тверской области Сергей Лежников. Фото: epp.genproc.gov.ru

В собственности у Сергея Борисовича имеется машина бизнес-класса «Volvo ХС-70» и квартира площадью 40,7 кв. м. Ещё одна квартира (84,2 кв. м) - в общей долевой собственности с супругой.

Жена прокурора Тверской области задекларировала 933 тыс. 926 рублей годового дохода.

Заместители прокурора Тверской области

Первый зам прокурора Тверской области Евгений Денисов отчитался о доходе в 2 млн 873 тыс. 858 рублей. Евгений Денисов владеет двумя земельными участками (1500 и 282 кв. м) и нежилым зданием (32 кв. м).

Заместитель прокурора Тверской области Сергей Краюхин задекларировал 3 млн 592 тыс. 232 рубля годового дохода. В собственности имеет земельный участок (2430 кв.м), жилой дом (47,1 кв м), две квартиры (30 и 41,6 кв м) и гараж. Также владеет одной четвёртой частью квартиры площадью 83,1 кв. м. На Сергея Краюхина зарегистрированы автомобиль – кроссовер «Subaru Forester» и моторная лодка «Brig B350».

Доход за 2020 год заместителя прокурора Тверской области Сергея Никифорова составил, согласно его декларации, 2 млн 911 тыс. 66 рублей. Сергей Никифоров недвижимости в собственности не имеет. Обладает автомобилем – внедорожником «SsangYong Kyron».

Районные и межрайонные прокуроры

Среди прокуроров районов Твери и Тверской области самый внушительный доход за 2020 год задекларировал Конаковский межрайонный прокурор Виталий Скобелев – 3 млн 569 тыс. 864 рубля. Недвижимости и автомобилей в собственности у Виталия Скобелева нет.

Среди лидеров по размеру доходов также прокурор Калининского района Юлия Присмотрова (годовой доход – 2 млн 648 тыс. 764 рубля) и Бежецкий межрайонный прокурор Сергей Сиротин (годовой доход – 2 млн 625 тыс. 981 рубль).

Меньше всех из районных прокуроров задекларировали за прошлый год прокурор Пеновского района Олеся Шевчук – 1 млн 316 тыс. 947 рублей.

С полной информацией о доходах и имуществе прокуроров Тверской области можно познакомиться на сайте областной прокуратуры в разделе «Противодействие коррупции».