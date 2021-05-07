Досуг в Твери с 7 по 12 мая: Средневековая застава, спектакли и мелодии военных лет, бесплатные выставки и экскурсия по городу Т

В Твери в ближайшие дни будет, где и приятно провести время. Фото: Степан КАМЕНЕВ

СПЕКТАКЛИ

Накануне войны

8 мая в преддверии Дня Победы в тверском ТЮЗе покажут спектакль «Завтра была война».

Это постановка режиссёра Евгения Зимина. Она - о поколении, оказавшемся на пороге взрослой жизни и войны.

Вот что пишут об этом спектакле в анонсе театра:

«Герои спектакля не знают, что завтра будет война, что очень многим осталось жить считанные дни. Они упоенно воюют с учительницей, влюбляются, плачут и смеются, веселятся, дерутся, озорничают и дерзят, но кажутся совсем еще детьми, хотя - парадокс того времени! - души их мужают и развиваются куда быстрее. И когда по навету или ошибке арестовывают отца их подруги, они оказываются готовыми к первым испытаниям, к начальным урокам несправедливости и горя, взаимопомощи и взаимопонимания. Трагедия, случившаяся в классе, явилась своего рода проверкой готовности к завтрашним жертвам и завтрашним подвигам».

Цена билета: 500 рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Герои спектакля не знают, что завтра будет война, что очень многим осталось жить считанные дни. Фото: ТЮЗ

О партизанах и чувствах

8 мая в 17.00 областной Дом народного творчества (площадь Михаила Тверского, дом 3) также приглашает на спектакль, в первую очередь - ветеранов ВОВ, ветеранов труда, тружеников тыла.

Народный театр «на Миллионной…» представит постановку по пьесе знаменитого белорусского писателя Василя Быкова «Пойти и не вернуться».

Действие спектакля происходит в декабре 1942 года, события разворачиваются в глубинке Белоруссии. Юной разведчице небольшого партизанского отряда Зоси Норейко поручено опасное задание — связаться с нужными людьми в контролируемых немцами деревнях. Неожиданно по дороге к Зосе присоединяется партизан Антон Голубин..

- Вспыхнувшее чувство любви совсем скоро заставит разведчицу предстать перед очень трудным моральным выбором…Антон хочет выжить любым путём, он предает Зоську… И теперь она больше не может верить Антону, - пишут о спектакле организаторы.

Цена билета: 150 рублей.

Эта постановка - о партизанах, любви и предательстве. Фото: ТОДНТ

ФЕСТИВАЛЬ

Засверкают мечи и поднимутся в небо знамена

9 и 10 мая на самой окраине Твери - на берегу Волги в поселке Власьево (это недалеко от Химиниститута) в сражениях сойдутся благородные воины в доспехах и кольчугах, а купцы тем временем разлоджат свои эксклюзивные товары. Там пройдет традиционный фестиваль исторической реконструкции «Тверская застава».

Оба дня на территории средневековой крепости будут проходить мастер-классы по старинным танцам, будет работать ремесленно-купеческая ярмарка, детская площадка со сказочными персонажами, исторический лучный тир, «Школа фехтования», «Судные поединки» (бои на мягком оружии для зрителей), выставки «Лагерь русских воинов» и «Монгольская юрта». А если кто проголодается, то к его услугам - «Сытный Двор».

Гвоздем фестиваля по традиции станут средневековые поединки.

В День Победы с 12:00 по 17:00 будет проводиться первенство Тверской области по спортивному мечу.

10 мая, в главный день фестиваля, в 12:00 начнется парад участников. А с 12:20 до 17:00 - турнир по историческому средневековому бою «Щит и меч».

В воскресенье также запланировано выступление группы «Mystterra» Вход свободный!

Не забывайте про медицинские маски!

На фестивале будет зрелищно и атмосферно. Фото: VK/Тверская застава

КОНЦЕРТЫ

Музыка Победы

9 мая, в День Победы тверичан и гостей города ждет не только парад и фейерверк, также состоятся и два концерта. Оба - в 14:00.

В городском саду Твери по нашему звонко и бойко сыграет оркестр русских народных инструментов имени Василия Андреева. А в парке Победы представит свою концертную программу муниципальный духовой оркестр. Наверняка будет исполнено много мелодий военных песен.

Вход: бесплатный. Читайте на WWW.TVER.KP.RU: https://www.tver.kp.ru/daily/27273/4408444/

ВЫСТАВКИ

В честь праздника - бесплатно

В День Победы в Тверском городском музейно-выставочном центре можно будет бесплатно посетить ряд выставок и мастер-классов.

С 11:00 до 17:00 открыты следующие выставки:

- Экспозиция картин Сергея Зыбина «Живопись, графика» (Большой выставочный зал). На выставке представлено более 100 работ, раскрывающих красоту русской природы.

- Выставка памяти основателя творческого объединения «Перекрёсток», художника Георгия Володько «Быть с тобой» (Малый выставочный зал).

- Выставка третьего участника проекта «#DESIGN*21WOMEN» Инессы Айдархановой «Живопись» (Лекционно-выставочный зал).

12:00 – 14:00 – Бесплатные мастер-классы в технике аппликации (Большой выставочный зал):

Дополнительная информация по телефону: 34-48-52*118.

В музейно-выставочном центре решили сделать подарок посетителям в День Победы. Фото: ТГМВЦ

ЭКСКУРСИИ

Истории города Т.

12 мая культцентр "Рельсы" приглашает на экскурсию по Твери из серии "Истории города Т."

Ее проведет экскурсовод и искусствовед Вероника Эстер.

Место встречи: памятник "Дружба Народов" на площадь Мира в 19:00.

Вероника за пару часов прогулки по левому берегу Волги расскажет новые истории о давно знакомых местах столицы Верхневолжья, о городских переправах, о "Детях пленэра", о памятнике подводникам, о путешествии Афанасия Никитина в Индию. Также тех. кто присоединиться к экскурсии ждут легенды о Твери, история монастырей и судьба Речного вокзала...

Записаться необходимо заранее на сайте центра "Рельсы".

Цена: 350 рублей.