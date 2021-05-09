Курсантка прошагала Парад Победы в Твери в одном ботинке

Курсантка Анастасия Шендерук не растерялась, и прошагала парад в Твери в одном ботинке. Фото: из архива Анастасии Шендерук, ПТО

Забавная история приключилась 9 мая на Параде Победы в Твери с 18-летней курсанткой кадетской роты школы № 16 Анастасией Шендерук. Прямо посреди Советской площади, напротив трибуны для почетных гостей, когда она лихо чеканила шаг в составе роты одноклассников, с ее ноги слетел ботинок.

Плохо зашнурованный, он предательски слетел с ноги, и, описав небольшой кульбит в воздухе, приземлился на асфальт... А тут: толпа народа, на трибуне ветераны, почетные гости, губернатор...

Вот вы бы что сделали? Побежали подбирать? Я тоже!

Но Настя сделала так, как велел командир: «Что бы не случилось - иди вперёд». И она шла, чеканя шаг, в носке. Целый квартал. И никто так ничего и не заметил бы, если б не видео с трансляции парада, на котором заметен одиноко лежащий на плацу чёрный башмак.

В общем, девушка - молодец, не сломала строй.

- Как же так с ботинком вышло? - звоним мы Насте.

- Я знала, что шнурки могут подвести, на репетициях их перешнуровывала по несколько раз. А тут - на параде, было много суеты, я и забыла совсем. Идём мимо трибун, чувствую, развязался шнурок на левом, я стала шаг сбавлять, тут мне соседка сзади на него и наступила, - поделилась с «КП»-Тверь» девушка.

Рассказывает, принять участие в параде мечтала давно, в прошлом году хотела - но все отменили из-за коронавируса. В этом пропустить никак не могла и когда в школе спросили: «кто хочет участвовать», сразу же согласилась.

В форме ей ходить привычно - кадеты так почти каждый день в школу ходят. А вот будет ли продолжать идти по военной стезе - в сомнениях. Сейчас Настя заканчивает 11 класс и планирует поступать на экономический в какой-нибудь из столичных вузов.

Что до происшествия на параде - к этому она отнеслась с юмором. Даже сфотографировалась на память на главной улице Твери без ботинка со знаменем кадетской роты. А ботинок тот злополучный они с родителями насилу потом после Парада нашли - слишком много народа на площади. В одном параде участвовало около 1400 человек, да ещё полгорода посмотреть пришло.

Анастасия Шендерук сфотографировалась перед парадом. Фото: из архива Анастасии Щендерук