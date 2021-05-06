Когда утихнет непогода: Жителей Твери предупредили о штормовом ветре 6 мая 2021 года

Жителей Твери предупредили о шквалистом ветре 6 мая 2021. Фото: Евгения ГУСЕВА

Непогода обрушилась на Тверь и Тверскую область днём 6 мая.

Главное управление МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщило об ухудшении погоды.

До конца дня будет лить дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Местами возможна гроза.

Только к 10 мая в регион придет настоящее тепло. Установится летняя погода, воздух прогреется до +20 градусов.

МЧС напоминает правила безопасности при непогоде: нужно быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески), ограничить выход из зданий, а если сильный ветер застал на улице - укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителей отдельно просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при движении, быть более аккуратными и бдительными.

Если попали в беду в непогоду: звоните в службу спасения по номерам 01 (со стационарных аппаратов), 101 или 112 (с мобильных).

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