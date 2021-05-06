В Тверской области ужесточены правила сбора грибов, ягод, орехов и березового сока

Новые правила сбора грибов в Тверской области. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Минприроды России разъяснило правила сбора грибов и ягод частным лицам в том числе и в Тверской области. В министерстве подчеркнули, что для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов.

Речь, в том числе, идет о грибах и березового сока. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов.

– Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно,– подчеркнули в Минприроды.

В Минприроды также опровергли информацию, согласно которой от частных лиц могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам.

– Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений.

В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.

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Грибы

Можно собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см. За нарушение правил предполагается штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

Березовый сок

Для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет. Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу.

ВАЖНО

Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием — это грозит уголовной ответственностью.

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