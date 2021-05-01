Коронавирус в Твери, последние новости на 1 мая 2021: работа пунктов вакцинации в праздничные дни, пособия на детей и куличи для пациентов детских больниц

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 914 случаев заражения COVID-19 (+70 за последние сутки).

Выздоровели 38 027 граждан (67 за сутки)

Изолированы 1000 больных (-3).

Умерли 887 человек (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлен 12 900 заболевший (+19 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2813 (+6),

Ржев – 2198 (+5),

Вышневолоцкий городской округ – 2158 (+1),

Калининский район – 1652 (+4),

Торжок – 1604 (+1),

Кимры – 1583 (+2),

Бологовский район – 1022 (0).

Прививку от коронавируса сделали 110 539 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 384 человека.

За весь период в регионе проведено 681 991 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 1 674.

Графика: Яндекс

В период с 1 по 10 мая все пункты вакцинации будут работать. Сделать прививку желающие смогут в любой из выходных дней не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ "Рубин"

В Торговом парке №1 прививочный пункт работает по средам с 14:00 до 18:00 и субботам с 10:00 до 14:00. Здесь помещение для вакцинации оборудовано в комнате матери и ребенка. В торговом центре "Рубин" прививочный пункт действует ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже комплекса.

30 апреля на заседании правительства Тверской области рассмотрен новый порядок предоставления ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Размер пособий станет больше для нуждающихся семей.

Базовый размер составляет 5 946,8 рубля – 50% прожиточного минимума для детей. 8 920,2 рублей – 75% прожиточного минимума для детей – будет выплачиваться, если базовый размер не позволяет поднять среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума.

100% прожиточного минимума для детей – 11 893,6 рубля – будут платить семьям, если и повышенный размер не позволяет поднять среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума.

Всего на сегодня это пособие предоставляются на 34502 детей.

В преддверии Пасхи министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов подарил куличи пациентам детских городских больниц.

С подарками министр объехал четыре детских больницы: №1, №2, №3 детские городские больницы и детское отделение городской больницы №6. Каждому ребенку он вручил кулич, поздравил с праздником и передал поздравления от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Графика: ПТО

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