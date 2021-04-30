Не протирать телефон, хранить подаренную икону, уметь общаться с людьми: пожарный из Твери поделился секретами работы

Накануне Дня пожарной охраны «КП»-Тверь» пообщалась с пожарным. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Пять лет назад в Твери из горящего деревянного дома на улице Фурманова пожарный Сергей Зиновьев вместе с оказавшимся рядом работником военкомата спасли двух детей с их дядей-инвалидом. За 16-летнюю службу в тверской пожарной части №3, которая находится в историческом здании на Ленинградской заставе, это запомнилось Сергею Анатольевичу больше всего. Одного из спасённых мальчиков, пятилетнего Гришу, пришлось откачивать, и вот именно в тот момент пожарного охватил настоящий ужас.

Обычно, со временем, подробности таких историй начинают забываться. Но вот Сергей Зиновьев очень хорошо помнит всё.

Сила спокойствия

– Конечно, в тот момент испугался. Ребёнок лежит, не дышит, нужно привести его в чувства. Ещё вокруг столько народу зевак столпилось... – вспоминает Сергей Зиновьев.

Пожарный сразу называет адрес – улица Фурманова, 76. Когда приехал пожарный расчёт, часть дома была охвачена пламенем. Сотрудник военкомата, кстати, тоже Сергей Анатольевич, с другим мужчиной вытащили из дома взрослого мужчину на коляске и мальчиков пяти и восьми лет. А пятилетний Гриша лежал без сознания на пешеходной дорожке, не подавая признаков жизни.

Сергей Зиновьев уже более 20 лет в профессии, в Твери служит с 2006 года. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– И вот толпа вокруг, я взял свой аппарат дыхательный, поднёс ко рту мальчика и включил подачу кислорода. Первый раз не получилось. Второй раз тоже. Третий раз пшикнул ему и говорю: «Давай, очнись!» Задышал! Конечно, охватила радость в этот момент, – погрузился в воспоминания пожарный. – Потом «скорая» приехала.

Маленький пострадавший надышался угарным газом и получил серьёзные ожоги. Врачи ввели его в медикаментозную кому и на вертолёте доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода в крайне тяжёлом состоянии. Но всё обошлось, мальчик восстановился.

Пожар на Фурманова произошёл в 2016 году. Фото: Жанна Гордеева.

– Отец его приезжал, благодарил, подарил мне икону Николая Чудотворца. До сих пор храню её, – рассказал мой собеседник. А на мой вопрос о вере отвечает просто: – Да, мы с супругой верующие люди. Это вот дочь не очень...

– Она хотела по вашим стопам пойти?

– Да, одно время горела желанием. Ей недавно 18 исполнилось, сейчас занимается графическим дизайном... Да, в общем-то, и я никогда не думал, что пойду в «пожарку».

Действительно, пока мы разговариваем с Сергеем Зиновьевым, мне сложно представить, что такой спокойный, неспешно рассказывающий о своей работе человек, мчит на пожар, рискует собственной жизнью и принимает решения за долю секунды. Сергей Анатольевич будто излучает спокойствие и безопасность, будто мы с ним 100 лет знакомы и беседуем не в кабинете начальника караула, а в надёжном бункере.

– Это вам так кажется. Мне даже супруга постоянно напоминает: «Будь осторожнее, не лезь на рожон!» Ну, а как не лезть, если кому-то угрожает опасность? Когда на пожар приезжаешь, адреналин, блин, зашкаливает. О безопасности думаешь, но всё равно идёшь. Конечно, идёшь. Человек о помощи просит! Это наша первоочередная задача... «Задача»... Даже не так, предназначение наше такое! И рисковать нужно с умом!

Этот салон пахнет дымом... Фото: Степан КАМЕНЕВ

Несмотря на серьёзность нашего разговора, моя шутка про разговор Зиновьева с Каменевым сработала. И вообще – о самом важном Сергей Зиновьев говорит просто, чётко, прямо и честно. И про зарплату, и про свою фамилию.

Потомок дворян спасает жизни простых людей

– Вы не интересовались историей своих предков?

– Знаете, как-то смотрел архивы... По маминой линии у меня, вроде бы, были и дворяне в роду. Судя по тому, как богато одевались мои прабабушка и прадедушка – видел их фото.

Я сам родом из Узбекистана. Бабушка с дедушкой уехали туда, там и мои родители познакомились. Сам учился на водителя, отслужил в армии, в ракетных войсках, водил «Катюши». А потом товарищ предложил в Тюмени пойти в пожарную охрану. Втянулся. Осенью 2006 года приехал в Тверь в отпуск, а тут в области мои родители жили, я и решил остаться работать. Просто пришёл в третью пожарную часть и вот уже столько лет не ухожу, – шутит Сергей Анатольевич.

Свёрнутые пожарные рукава. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сейчас Зиновьев временно исполняет обязанности начальника. Приходится заполнять много документов, но полевой работы тоже хватает. Интересно то, что спасатель, помимо ЧП в 2016 году, очень хорошо помнит свой первый пожар, потушенный ещё в Тюмени:

– Только вступил в должность начальника отделения, загорелась квартира. Я зашёл – ничего не видно, хоть глаз коли! А мне нужно было руководить, координировать действия всех! Стволом льёшь, не знаешь куда... Потом чуть-чуть проясняется, смотришь – а ты в коридоре маленьком, до очага даже не дошёл! Потом дверь открываю, а там вся комната в огне. Врезалось в память.

За многие годы работы в профессии Сергей Зиновьев уже не ждёт ежедневно сложного испытания с горящими глазами, как новички. Если день прошёл спокойно – слава богу! Дома ждут жена, дочь, начатый ремонт. Ещё и ипотека нависает Дамокловым мечом. Но ко всем трудностям мой собеседник относится спокойно – в свои 44 года он не перегорел, готовится вновь сдавать нормативы по физподготовке.

Когда спрашиваю про качества настоящего пожарного, мой визави при перечислении неожиданно называет общительность.

– Ну, как же! Очень часто приходится с людьми общаться, объяснять, что мы работаем по инструкции, что ничей дом в первую очередь не тушим. Тогда нужно проявлять максимум выдержки, не конфликтовать с людьми ни в коем случае!

У пожарных регулярно проходят учения. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бывают ещё и ложные вызовы, и те, кого хлебом не корми, дай позвонить 01. Однажды пожилой мужчина вызвал Сергея с коллегами, потому что ему показалось, что в окне многоэтажки вспыхнуло пламя. Оказалось, обман зрения. Хотя на дворе была глубокая ночь. Другая бабушка сама поджигала у себя дома занавески и звонила в МЧС. Видимо, так возрастной человек привлекал внимание.

– Бывает, заходишь, дверь открыть не можешь! Не поймёшь, в чём дело, а там прямо слой мусора на полу. Паутина чёрная, как в фильме ужасов... А бабушка лежит спокойно, отдыхает... А ведь мусор, когда его груды, тоже имеет такое свойство – тлеть-тлеть, а потом загораться, – пугает подробностями Сергей Зиновьев.

Сергей Зиновьев напоминает преподавателя вуза. Он сходу вспоминает цифры и факты и, кажется, если не ответишь на его вопрос – зачёткой удачу можешь уже не ловить. Вот, к слову, насчёт примет я тоже поинтересовался.

Прощаться – плохая примета

– Правда, что не принято желать хорошей смены?

– Именно так! Ещё много примет и поверий есть: нельзя светоотражательные маяки натирать тряпкой, нельзя, чтобы родные желали спокойной ночи, никогда не стоит прощаться с коллегами. Так и говорим: «Ладно, не прощаемся!». Даже телефон протирать нельзя – накликаешь кучу вызовов на пожар. Обычно смена приходит, и мы желаем им: «Парни, сухих рукавов!»

Именно так. Конечно, не шлангов. Ну и пожарные не любят наименование «пожарники». К концу разговора, когда мы спустились в автопарк, и я рассматриваю технику, раздаётся сигнал тревоги.

Прыгаем в машину, едем на вызов. Что-то случилось в доме №115 на Петербургском шоссе. Пока мы с включённой мигалкой несёмся по встречке, а иначе в 17:30 не проехать – трафик, я наблюдаю, что коллеги Сергея Зиновьева сидят на местах абсолютно спокойно. За многие годы они понимают, что переживания мешают работе.

Оказалось, что в одном из зданий поликлиники ТГМУ протекла труба с четвёртого на третий этаж, и сигнализация дала сбой. Добавлять воды из брандспойта здесь было ни к чему.

Но спасатели мне объяснили, что по нынешним инструкциям они должны приехать на объект, и всё осмотреть лично. Такое правило ввели после того, как горела Детская областная больница в 2017 году.

– И как только эти сигнализации устанавливают?.. – произносит задумчиво один из пожарных.

Много вызовов бывает по сработавшей сигнализации. Фото: Степан КАМЕНЕВ

До этого, пока сидели в кабинете, Сергей Зиновьев мне объяснил, что по сработавшим сигнализациям бывает очень много вызовов. Зачастую система реагирует на насекомых или даже просто на пыль. Но проявлять бдительность всегда важно.

Вот и Сергеем Зиновьевым мы, по традиции, не прощаемся. Пусть в профессиональный праздник, День пожарной охраны, 30 апреля у них действительно будут сухие рукава!