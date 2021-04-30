Момент падения подростка с эскалатора в ТЦ Твери попал на камеру видеонаблюдения

Парень упал вниз на торговый стеллаж. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)/коллаж

Инцидент произошлел в торговом центре "Олимп" в Твери в минувшие выходные, 25 апреля.

Мальчик стоял у эскалатора, потом повис на перилах, не смог удержаться и сорвался вниз.

Юноша угодил прямиком на высокий торговый стеллаж. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной прямо над эскалатором в торговом центре. Его опубликовали в паблике "News 69", спустя несколько дней после происшествия (с пометкой 18+).

Очевидцы ЧП разошлись во мнениях. Одни уверяют, что мальчик катался на перилах и упал, другие заметили, что у ребенка в эскалатор затянуло куртку, и произошел несчастный случай.

Со стеллажа ребенка сняли прибывшие на место спасатели МЧС и передали медикам скорой помощи. С переломами подростка госпитализировали.