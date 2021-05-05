Погода на 5 мая 2021 в Твери: опять дождь, но уже теплее

Погода на 5 мая 2021 в Твери. Фото: администрация Твери

По прогнозам синоптиков, 5 мая, на территории Тверской области снова будет пасмурным, но, потепление уже начинается.

Ночью ещё возможны заморозки. В ночь с 4-го на 5-е мая температура в регионе может опуститься до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +9 до +14 градусов. Пасмурно, временами дождь. Ветер западный 5 м/сек. Атмосферное давление 751 мм.рт.ст. Дэ

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