Коронавирус в Твери, последние новости на 2 мая 2021: теплоходы на Речном и губернатор в храме

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 2 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 983 случая заражения COVID-19 (+69 за последние сутки).

Выздоровели 38 076 граждан (+49 за сутки)

Изолированы 1015 больных (+15).

Умерли 892 человека (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлен 12 918 заболевший (+18 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2825 (+13),

Ржев – 2207 (+9),

Вышневолоцкий городской округ – 2160 (+2),

Калининский район – 1655 (+3),

Торжок – 1605 (+1),

Кимры – 1584 (+2),

Бологовский район – 1022 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 111 415 человек – это 84,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 876 человек. В федеральный регистр внесена информация о 104 878 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Графика: Яндекс

1 мая - начало майских выходных выдалось солнечным. В Твери включили фонтаны. К ним жители областной столицы приходят семьями.

В столицу прибыли первые круизные теплоходы «Михаил Булгаков» и «Григорий Пирогов». Всего в этом году на причал Речного вокзала планируется прибытие порядка 120 судов с более чем 18 тысячами пассажиров на борту, в 2020-ом их было 67, в 2019-ом – 80.

В воскресенье, 2 мая, можно будет погулять в Горсаду - здесь в полдень стартует пасхальная программа. А православные верующие отправятся в храмы - Пасха.

На ночное богослужение по случаю православного праздника в храмах региона собрались тысячи прихожан.

Посетил храм и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он не только отстоял службу в Воскресенском кафедральном соборе Твери, но и совершил крестный ход вокруг храма вместе с другими верующими.

Графика: ПТО

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