Коронавирус в Твери, последние новости на 30 апреля 2021: эфир губернатора, помощь интернату и бегущие врачи

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 844 случая заражения COVID-19 (+71 за последние сутки).

Выздоровели 37 960 граждан (0 за сутки)

Изолированы 1003 больных (+2).

Умерли 881 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлен 12 881 заболевший (+35 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2807 (+11),

Ржев – 2193 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2157 (+1),

Калининский район – 1648 (+4),

Торжок – 1603 (0),

Кимры – 1581 (+3),

Бологовский район – 1022 (+1).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 107 929 человек – это 83,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1 307 человек. В федеральный регистр внесена информация о 101 385 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Вечером в минувший четверг губернатор Игорь Руденя вышел в традиционный телеэфир. Одной из тем разговора стала: снижение в Тверской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По мнению Игоря Рудени, одним из факторов можно считать активизацию темпов вакцинации.

- У нас в области растет интерес к прививочной кампании. Мы достаточно уверено идем по пути укрепления здоровья наших граждан, – прокомментировал глава региона.

Психоневрологический интернат в Тверской области получил благотворительную помощь. Как сообщает портал gorodtorzhok.ru, один человек по имени Игорь, пожелавший остаться неизвестным, решил помочь Грузинскому психоневрологическому интернату в Торжокском районе.

Меценат узнал о постоянно проживающих там людях,это 330 мужчин в возрасте от 18 лет, которые в большинстве своём одиноки, и решил сделать им подарок.

Благотворитель закупил для подопечных интерната одежду: футболки, спортивные костюмы, нижнее белье и носки. Одежду волонтёры уже доставили в интернат.

Сегодня в 17 часов врачи выйдут на забег по набережной Афанасия Никитина. Своей целью участники акции ставят показать насколько спорт важен для жизни. Дистанция - 2 км. Приходите на набережную и поддержите!

Графика: ПТО

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