Май в Твери начнётся с потепления и дождей

Начало мая в Твери обещает быть относительно тёплым, но дождливым. Фото: Евгения ГУСЕВА

К региону подходит очередной североатлантический циклон, который принесёт не только осадки, но и более тёплую погоду. В то же время в выходные и в начале майской нерабочей недели атмосферное давление будет скакать. Метеочувствительных людей ждёт испытание.

– В субботу, 1 мая, дождь, который ожидается ночью вкупе с температурой +2 градуса, должен закончиться. К 09:00 будет облачно, даже с прояснениями. Температура днём +10 градусов. Циклон пройдёт, мы окажемся в его тыловой части, которая всегда холодная, ветер северо-западных направлений 5 м/с, – рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – А вот атмосферное давление с 738 резко повысится до 750.

В воскресенье тоже должно быть без осадков, облачно, с прояснениями. Днём будет +11, ночью +5 градусов. Ветер поменяет направление на южное, юго-западное и будет 2-3 м/с. Давление 752 мм ртутного столба. Тихий, погожий день.

– В ночь с воскресенья на понедельник придёт следующий циклон. И в понедельник ожидаются местами грозы, температура будет +14. Ветер переменных направлений до 7 м/с. Атмосферное давление снова упадёт до 733, – спрогнозировала Наталья Евгеньевна. – Во вторник продолжатся моросящие дожди, днём +9, ночью +2…+3 градусов. Ветер юго-западный, западный, 4-5 м/с.

Погоду первой декады мая будут определять приходящие один за другим североатлантические циклоны. То есть дневная температура +10…+11 градусов, почти каждый день дождь разной интенсивности, ночью заморозков не предвидится, но средняя температура +5.

В целом апрель по средней температуре был в рамках нормы: +6…+7 градусов. Последняя декада этого месяца была холодной, но за счёт того, что во второй декаде температура была сильно выше нормы – переваливала за 20 градусов, среднемесячная температура получилась среднестатистической.

По данным исследователей, среднемесячная температура мая +12 градусов. Самый тёплый май в Твери был в 1906 году: +17 градусов. Самый холодный – в 1980-м: +7 градусов. За всю историю наблюдений погоды в Твери самый тёплый майский день был 29 мая 2007 года, когда температура была почти +34 градуса, а самым холодным стало 5 мая 1918 года: -7 градусов.