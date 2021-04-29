Как будут работать больницы и поликлиники в Твери на майские праздники 2021: график работы изменён

График работы больниц и поликлиник Твери изменён на майские праздники. Фото: ПТО

В 2021 году в России майские выходные продлятся с 1 по 10 мая. В Минздраве Тверской области рассказали, как изменится график работы поликлиник в эти дни.

В стационарах экстренная медицинская помощь будет оказываться ежедневно и круглосуточно.

Плановая медицинская помощь с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая будет оказываться в режиме выходных и праздничных дней, а с 4 по 7 мая – в обычном режиме.

Такой же график будет и в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в женских консультациях.

Инфекционные госпитали а так же прививочные пункты от COVID-19 работают ежедневно.

Травмпункты - круглосуточно.

График работы поликлиник Твери и Тверской области следующий: с по 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая – в режиме выходных и праздничных дней, с 4 по 7 мая – в обычном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.