Погода в Твери на Пасху 2021: будет ли тепло или снова заморозки

Стало известно, какой будет погода в Твери на Пасху 2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков на Пасху, 2 мая, на территории Тверской области снова будет дождливо и прохладно.

В субботу, 1 мая - дождливо, ветрено, днем до +11 градусов. В ночь на воскресенье в Твери и по области возможны заморозки до -1 градуса.

В воскресенье, 2 мая, на Пасху, облачно и немного дождливо, днем солнце прогреет воздух до +12 градусов.

Разгуляется погода лишь ко Дню Победы. 9 мая 2021 синоптики прогнозируют в Твери до +17...+20 градусов.

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